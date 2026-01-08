直擊／項少龍、烏廷芳來了！古天樂、宣萱《尋秦記》登台　鐵粉等25年追星

記者蕭采薇／台北報導

穿越經典，天命回歸！香港開年話題作《尋秦記》，由影壇天王古天樂找路回港劇的原班人馬，包括林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等領銜主演，古天樂和宣萱8日來台，吸引大批粉絲到首映會追星，甚至有25年前兩人來台時就在現場的粉絲，滿滿回憶殺。

▲酷帥的古天樂突然擺出搞笑姿勢，讓宣萱嚇到哈哈大笑。（圖／記者周宸亘攝）

《尋秦記》首映會現場擠滿媒體，更引爆粉絲熱情，氣氛熱烈。時隔25年終於推出電影版本，在香港的上映首日便打破了香港影史的開票紀錄，已累積到5000萬港幣（約2億台幣），口碑和票房都滿滿！

而古天樂與宣萱來台灣宣傳話題一出，立刻掀起狂潮，六場映後見面會共1800張票，全數一分鐘秒殺完售，可見得影迷對《尋秦記》的高度期待，更證明這對螢幕情侶的高人氣。

▲酷帥的古天樂突然擺出搞笑姿勢，讓宣萱嚇到哈哈大笑。（圖／記者周宸亘攝）



古天樂和宣萱一起公開來台宣傳，是在25年前來進行港劇版《尋秦記》的收視慶功宴，這回為了電影版再度一起來台，兩人笑說很想念台灣的各種小吃，雖然天氣很冷也想喝一杯珍珠奶茶。

古天樂身兼電影監製，非常開心電影在各地開紅盤，希望台灣也能有好票房。宣萱則笑說能夠湊齊原班人馬再拍《尋秦記》真的是很美好的回憶，電影中的大結局也是給所有尋秦迷一份美好的禮物。

▲古天樂、宣萱為宣傳《尋秦記》，事隔25年再度合體來台。（圖／記者周宸亘攝）

兩人都覺得能夠拍到《尋秦記》可以陪伴那麼多影迷一起成長的作品，真的是很難得的經驗。而首映會現場也出現驚喜的特別來賓，劉冠廷捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身，他笑說：「因為大家都說古老闆（古天樂）的簽名，長得像旋轉馬鈴薯，我每次逛夜市都睹物思人。」劉冠廷曾和古天樂合作演出懸疑電影《私家偵探》，當時覺得「美夢成真」。

▲劉冠廷（左）捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身。（圖／記者周宸亘攝）

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底。

▲《尋秦記》首映會場外，粉絲包圍古天樂、宣萱，不少人是從25年就在的鐵粉。（圖／記者蕭采薇攝）

正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。