賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團Wanna One成員賴冠霖在團體合約結束後進軍大陸演戲，並在南韓與Cube娛樂師兄PENTAGON成員禹奭組成雙人組「WOOSEOK X KUANLIN」，事業非常忙碌。他們日前上綜藝節目《一週偶像》，卻為現場帶來超衝擊畫面。

▲「WOOSEOK X KUANLIN」站在《一週偶像》主持人旁畫面很衝擊。（圖／翻攝自MBC）

「WOOSEOK X KUANLIN」由PENTAGON成員禹奭和賴冠霖組成，過去賴冠霖就常透露自己非常崇拜禹奭，兩人不僅關係好，還有個共通點就是身高！根據官方身高，禹奭是188公分，賴冠霖則是183公分。

請繼續往下閱讀...

▲「WOOSEOK X KUANLIN」站在《一週偶像》主持人旁畫面很衝擊。（圖／翻攝自MBC）

他們日前上綜藝節目《一週偶像》宣傳新作，與主持人的身高對比立刻引起話題。因為當兩人站在身高分別為175公分、172公分和169公分的黃光熙、曹世鎬、南昶熙旁邊時，有如「巨人與小矮人」的畫面衝擊度超高。網友紛紛笑說：「天啊真不是特效嗎？」、「好像走進了小人國。」

▲「WOOSEOK X KUANLIN」站在《一週偶像》主持人旁畫面很衝擊。（圖／翻攝自MBC）