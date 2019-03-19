T.O.P當兵中又出事！　被爆「軍中耍特權」病假請了同僚3倍

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG近年來風波不斷，前成員勝利被爆在「老司機群組」內看偷拍淫片，引爆後續一連串風波，他也為此宣布退出演藝圈。然而當兵中的成員們也不得安寧，19日晚間韓媒報導，成員T.O.P（本名：崔勝鉉）目前以「社會服務要員」服役中，卻被爆享有藝人特權狂請病假。

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▲T.O.P走過呼麻風波，卻又被爆軍中耍特權。（圖／CFP）

19日晚間南韓MBC電視台《NEWSDESK》節目獨家揭露，經歷呼麻風波後，目前以「社會服務要員」服役中的T.O.P，卻享有比其他同僚更多的病假，且請假日都在「休息日」過後。

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▲勝利已經宣布退出BIGBANG。（圖／CFP）



MBC調查發現，在同一地區「龍山區廳」的社會服務要員共有226名，規定「除了重大疾病和事故等不得已的情況外」不得請假，但T.O.P使用病假的次數是平均值的3倍，而休息日前後的病假更是平均值的4倍。

T.O.P的不尋常請假天數，被質疑「享有藝人特權」，不過龍山區廳否認這說法，並表示：「沒有因為是藝人而特別准許了病假。」MBC也找到服役中的T.O.P，他對此也低調表示：「那段時間罹患了恐慌症。」澄清並不是無故請病假。

▲G-Dragon在軍中也被爆享有特權。（圖／CFP）

今年2月G-Dragon也同樣被爆料，服役了364天，卻有100多天（包含住院期間）都在軍隊外度過，幾乎佔據三分之一的兵役日子。為此軍方替他緩頰，「去除病假以外，他的休假皆是按照一般服役士兵的規定假期來休，沒有問題。」YG娛樂當時則是回應「無話可說」。

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