ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星勝利從投資的夜店被爆有男子遭毆打，開始爆出一連串事件，後續更演變成南韓演藝圈大地震，包括歌手鄭俊英、FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫都牽扯其中。他19日接受媒體訪問，表示在聊天室中的對話「都是吹牛」，堅決否認賭博、性招待等指控。

▲▼勝利。（圖／CFP）

▲勝利現身接受調查。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

勝利19日獨家回應韓媒《시사저널》時表示：「所有的事情都是從KAKAOTALK聊天室開始，就像我們在對話裡寫『警察總長』一樣（後來被發現藝人們認知的官階有誤）。我們其實什麼都不知道，都是傻瓜、朋友之間互相吹牛，裝腔作勢。但現在卻演變成逃稅、勾結警察的輿論。事實上，現在的情況是即使說真話也沒有人相信，連調查機關也認為KAKAOTALK聊天內容都是事實和證據。 」

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利無奈表示：「唉，因為我有名氣又是藝人，所以害怕所做的事情會被判定『對的、不對』。老實說，我現在是對國民感到很抱歉，但不能喊冤或反駁的處境。最後一句話，就是我並沒有海外賭博和進行性買賣中介。」

▲▼背後勢力曝光！勝利勾結總警　爆出「還有2警察」傳喚調查。（圖／翻攝自YTN）

▲勝利現身接受調查。（圖／翻攝自YTN）

至於先前被爆在聊天內容中，疑似「拉皮條」仲介女子海外賣淫，甚至涉及海外賭博，勝利都否認到底。他說：「當時（群組裡）我說贏了兩億，或者發錢的照片都是吹牛，都是假話，只是想要炫耀而已，那些都是不存在的。」不過勝利也認知到：「現在不是我喊冤的時候，我確實做錯了。不該和那些傢伙混在一起做事。」

此外，3月18日時，警方對勝利投資的夜店「BURNING SUN」進行調查，發現該夜店涉嫌向客人販毒，共14名該夜店相關人員被立案調查。其中包括一名20多歲的中國籍女店員，也被指控向夜店VIP用戶販毒。

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

推薦閱讀

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

勝利、鄭俊英一支手機毀所有人心血！　演出節目「全面下架」禁播

勝利、鄭俊英一支手機毀所有人心血！　演出節目「全面下架」禁播

BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸

BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸

朴有天性侵案「女方再次提告」！　求償一億元：等不到他道歉

朴有天性侵案「女方再次提告」！　求償一億元：等不到他道歉

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

朴寒星「不清楚老公私生活」被抓包說謊　IG道歉完⋯韓網怒了！

朴寒星「不清楚老公私生活」被抓包說謊　IG道歉完⋯韓網怒了！

偶像界清流！珉豪「自願申請」海軍陸戰隊　入伍時間曝光

偶像界清流！珉豪「自願申請」海軍陸戰隊　入伍時間曝光

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 李宗泫, 崔鍾訓, 朴寒星, 朴韓星, 劉仁碩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！
  2. 徐若瑄感動：結婚5年還在熱戀！　半夜回台拍戲…收到老公跨海「超美生日禮」
  3. 勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛
  4. 貞子「畢業照」長這樣！　血指甲領證書…網驚：是要成佛嗎
  5. 林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感
  6. BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸
  7. 入圍全球最大短片影展！導演只想「燒了報導」告訴最愛的他
  8. 劉瑞琪飆母子戲　周孝安「情緒炸出」流下男兒淚　
  9. 張棟樑「戴口罩」機場遇臨檢　行李打開「拿起內褲甩一甩」
  10. 姐弟戀被酸2年…二宮和也要結婚了？　主播女友「鬆口婚期」網崩潰！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366