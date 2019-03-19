勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星勝利從投資的夜店被爆有男子遭毆打，開始爆出一連串事件，後續更演變成南韓演藝圈大地震，包括歌手鄭俊英、FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫都牽扯其中。他19日接受媒體訪問，表示在聊天室中的對話「都是吹牛」，堅決否認賭博、性招待等指控。

▲勝利現身接受調查。（圖／CFP）



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勝利19日獨家回應韓媒《시사저널》時表示：「所有的事情都是從KAKAOTALK聊天室開始，就像我們在對話裡寫『警察總長』一樣（後來被發現藝人們認知的官階有誤）。我們其實什麼都不知道，都是傻瓜、朋友之間互相吹牛，裝腔作勢。但現在卻演變成逃稅、勾結警察的輿論。事實上，現在的情況是即使說真話也沒有人相信，連調查機關也認為KAKAOTALK聊天內容都是事實和證據。 」

▲勝利退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利無奈表示：「唉，因為我有名氣又是藝人，所以害怕所做的事情會被判定『對的、不對』。老實說，我現在是對國民感到很抱歉，但不能喊冤或反駁的處境。最後一句話，就是我並沒有海外賭博和進行性買賣中介。」

▲勝利現身接受調查。（圖／翻攝自YTN）

至於先前被爆在聊天內容中，疑似「拉皮條」仲介女子海外賣淫，甚至涉及海外賭博，勝利都否認到底。他說：「當時（群組裡）我說贏了兩億，或者發錢的照片都是吹牛，都是假話，只是想要炫耀而已，那些都是不存在的。」不過勝利也認知到：「現在不是我喊冤的時候，我確實做錯了。不該和那些傢伙混在一起做事。」

此外，3月18日時，警方對勝利投資的夜店「BURNING SUN」進行調查，發現該夜店涉嫌向客人販毒，共14名該夜店相關人員被立案調查。其中包括一名20多歲的中國籍女店員，也被指控向夜店VIP用戶販毒。