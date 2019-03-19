子瑜：TWICE最愛哭的是志效　背後藏「隊長辛酸」粉絲心疼了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團TWICE隊長志效18日卻被粉絲拍到在機場落淚的影片，似乎受到不小壓力，粉絲心疼為她喊話「妳要堅強」。事實上，在TWICE三天前釋出的影片中，SANA、多賢、子瑜和MOMO回答關於成員們問題時，就透露志效是「最愛哭的成員」。

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▲志效是TWICE隊長，也被選為是最愛哭的成員。（圖／翻攝自IG）

南韓近來是非不斷，不少女星倒霉被冠上性愛片女主角，經紀公司JYP娛樂為了保護旗下藝人，更嚴厲發出聲明「若再追加發現的不實傳言，也將對其提出刑事和民事訴訟。」TWICE於18日出發往日本準備巡迴演出，志效忽然在機場落淚，成員看見她在哭，立刻伸出手安慰，並緊緊牽著她的手，給予力量、應援。

▲志效在機場落淚 。（圖／翻攝自insight）

TWICE成員SANA、多賢、子瑜和MOMO參與網路節目《Star Road》單元，在三天前曝光的影片中，要回答隊中最愛哭的成員，多賢、子瑜都選擇了志效，就連答案寫著「娜璉」和MOMO都說：「志效姊姊當然是無庸置疑的（愛哭）。」

▲多賢和子瑜「最愛哭成員」選了志效。（圖／翻攝自VLIVE）

不過這也是因為，志效身為隊長，肩上也背負更多重擔。SANA就透露：「因為是隊長，所以在很多情況下，不可避免地要承擔責任。」對自己相當嚴格的志效，即使拍MV到凌晨一點多才收工，早上八點就要出門工作的情況下，也堅持會去運動，讓成員們也非常佩服。TWICE 19日未有公開活動，成員娜璉在IG動態打上「D-1」，透露期待演唱會的興奮心情。

▲MOMO也認為「志效最具代表性」愛哭。（圖／翻攝自VLIVE）