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J.Sheon變殺人魔眼神冷到怕！　丁噹爆哭掙扎「打到流鼻血」

記者盧薇淩／台北報導

「全民情歌天后」丁噹將在4月2日推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，首波爆裂破格主打《不要命》，找來新生代R&B全能創作歌手J.Sheon量身打造，首度合作的二人從錄音到拍MV花火不斷，丁噹形容J.Sheon聲音很性感，在錄音室兩人先以聲音「say hi」時，就讓丁噹念念不忘；兩人也在MV中挑戰動作戲，讓J.Sheon笑說：「我原本以為丁噹就是一般女生，沒想到居然是個女打仔！」

▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

▲丁噹和J.Sheon合作歌曲。（圖／相信音樂） 
 
丁噹和全能創作歌手J.Sheon首次合作，挑戰有別以往的大膽R&B曲風，編曲融入帶有爆裂感的電子元素音色，直接且洗腦的副歌口吻，配上J.Sheon個人風格色彩強烈的饒舌堆疊，帶領聽眾進入最黑色與炙烈的全新聽覺領域。丁噹唱得過癮，形容聽這歌「有種要私奔的感覺，很有亡命鴛鴦的末日感，像跟對方說好了，這輩子就是死守在一起，不管要經歷了什麼風風雨雨，我們就是走！」

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▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

▲丁噹和J.Sheon在MV中有打鬥場景 。（圖／相信音樂）

以電影規格打造美式黑色電影風格《不要命》MV，由張惠妹《傲嬌》MV的新銳導演Ares Wu執導，J.Sheon在戲裡飾演一名連續殺人犯，在自己髮廊隱匿的暗房手術室內殺了多名女子，丁噹陷入愛情，也落入這個獵殺陷阱裡成為待宰羔羊，甚至她明明已察覺將被下藥昏迷，還心甘情願陪他演這齣戲，為了愛「不要命」。
 
演出音樂劇《搭錯車》而戲胞大開的丁噹，與J.Sheon甜蜜談情，以臉貼著他的胸膛浪漫共舞的親密互動，有被拖行捆綁的女漢子掙脫戲碼，有被殺人魔J.Sheon撫摸頭髮皮膚時她害怕恐懼卻心碎的戲后級眼神，就連哭戲也是說哭就哭演得撕心裂肺。而飾演變態殺人犯的J.Sheon，盯著獵物的狂亂眼神，讓人不寒而慄，他說：「之前有學過幾堂（表演）課，那時有教說要幫角色去想一下他以前的過往。因為最近就是在做音樂而已，所以比較有充裕的時間，可以為MV角色做準備，覺得很有挑戰性。」

從相愛到躺在手術台即將成為下一位受害者，最後醒來力抗與J.Sheon強奪毒針，這幕大打出手的打鬥戲碼，兩人怕出手太輕又不夠真，但又擔心出手太重傷了對方，不斷地套招對位置，為了呈現強大的感官刺激，甚至自動加戲，借位大打出手，螢幕前兩人大飆演技，J.Sheon在戲中受傷流鼻血，丁噹甚至演到腳受傷破皮，讓導演都稱讚兩人敬業。

▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

▲▼丁噹一聽到J.Sheon聲音直呼性感。（圖／相信音樂）

▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

▲▼ 丁噹和J.Sheon 。（圖／相信音樂）

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