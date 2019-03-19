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錄到一半暴走！趙正平被激怒「小心把妳腿打斷」　利菁攝影棚竄逃

記者李玟儀／綜合報導

網路社群媒體發達，幾年前大家一窩蜂玩臉書，但現在年輕人卻更偏向使用Instagram，演藝圈中的資深前輩們為了跟上潮流紛紛開設帳號，卻面臨追蹤數、按讚數偏低的窘境。攝影大師黃天仁秀一手，教前輩們如何拍出容易「吸粉」的照片，過程中趙正平卻暴走，主持人利菁當場逃出攝影棚。

▲▼趙正平路到一半發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲趙正平錄到一半發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

趙正平、楊繡惠、洪都拉斯及況明潔在《麻辣天后傳》中公開討教Instagram漲粉秘訣，看過幾個人的帳號後，利菁、李懿及大根總結出一個問題，就是照片不夠吸睛，要想獲得更多人追蹤，首先得有一張好的照片，節目特別請到時尚攝影大師黃天仁為4人操刀。

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經過大師的巧手，成功為洪都拉斯、楊繡惠、況明潔打造出時尚雜誌風格的美照，輪到趙正平上場，先是一張坐著的沉思照，成果讓現場所有人集體喊讚，信心建立起來後，趙正平再挑戰其他姿勢，黃天仁希望能有自然休息的感覺，他側面入鏡眼神像是朝遠方遠眺。

▲▼趙正平路到一半發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼趙正平走心發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼趙正平路到一半發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

可能是趙正平平時風格太過鮮明，這麼認真的表情讓利菁忍不住想逗他，先是戲稱要拍出「長眠」的風格，又開玩笑他像巴黎的黑社會，幾次調侃之後容易暴走的趙正平一時沒忍住脾氣，一個箭步往利菁站的地方直直地衝過去：「妳能不能讓我好好拍，不然我把妳腿打斷我跟妳講。」

趙正平彷彿真的被玩笑話激怒，走心大吼：「拍照情緒要很好，妳這樣子我根本拍不出那味道，人家拍照都是情緒很棒，攝影師一直讚美，就妳一直在那邊鬧鬧鬧。」他氣到臉脹紅，大根和李懿趕緊上前安撫。

▲▼趙正平路到一半發飆。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲趙正平追罵利菁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

不過利菁為了節目效果，繼續挑戰趙正平極限，看著對方拍照又僵又尷尬的表情，忍不住笑出聲：「你臉好大！」結果趙正平耍帥徹底失敗，又好氣又好笑邊爆粗口邊追著她跑，最後利菁落荒而逃跑出攝影棚，場面衝突激烈卻又處處充滿笑點，洪都拉斯笑看眼前荒唐場景：「第一次看到節目結束沒有主持人的！」

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趙正平, 麻辣天后傳, 利菁

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