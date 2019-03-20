《P.S.我愛妳》有續集！　等了11年…原著作者曝喜訊：傑瑞回歸

記者傅家妤／綜合報導

改編自同名小說的電影《P.S.我愛妳》2008年在台灣上映至今已經過了11年，但片中浪漫許多浪漫的感情橋段，仍烙印在許多影迷心中，依舊是許多少女心中愛情電影中的經典，如今這個故事即將要有續集啦！小說作者西西莉亞艾亨（Cecelia Ahern）在推特上證實此事，還一併曝光了續集小說的新名字。

▲《P.S.我愛妳》在2008年於台灣上映。（圖／《P.S.我愛妳》劇照）

《P.S.我愛你》是一部文藝愛情電影片，故事情節是講述一對由傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）所飾演的男主角「Gerry」患上腦癌逝世，但依舊牽掛著由希拉蕊史旺（Hilary Swank）飾演的妻子「Holly」，因此特別留下了十封情書，要對方照著自己的指示去做，幫助老婆走出傷痛，如同電影名字，他在每封信的最後，都會特別強調「P.S.我愛你」。

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▲《P.S.我愛妳》中男女主角的愛情感動了不少人。（圖／《P.S.我愛妳》劇照）

而這部電影的原著小說作者西西莉亞艾亨日前就在推特上宣布了一個重大消息，那就是她為這個故事寫了一個續集，續集的名稱就叫《PostScript》，新書將會在於9月19日分別在英國及愛爾蘭地區發行，她在發文中宣傳新書，並對《P.S.我愛你》的小說迷喊話：「我希望你們能歡迎Gerry及Holly回歸，這部小說帶給你的感動，將與帶給我的感動是一樣的。」看到此消息後，不少粉絲都激動不已，紛紛直呼非常期待，也表示希望續集也能拍成電影。

▲《P.S.我愛妳》原著小說作者發文。（圖／翻攝自推特／Cecelia Ahern）