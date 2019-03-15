鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人鄭俊英涉嫌偷拍性愛片，事件爆發後，他深夜認罪並中斷演藝事業，14日親自赴警局調查，怎料，《KBS news》15日晚間再爆，他不只涉嫌偷拍性愛片，還牽扯到性交易的買賣，一則他與朴寒星老公劉代表的對話外洩，他將女人當作「禮物」般，在聖誕節送給自己，對話令人作噁。

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▲鄭俊英向劉代表買女人。（圖／翻攝自KBS Youtube）



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《KBS news》15日晚間再爆，2015年的聖誕節他向劉代表「點餐」，對話框裡附註自己的家裡地址，並要求服務中包含和女生嘿咻，劉男回他「好」、「30分鐘後就會過去了」，然而30分鐘一到，他再度催促劉男：「哥～禮物怎麼還沒來？」

▲鄭俊英在柏林玩得很快樂，還睡遍當地的女生。（圖／翻攝自KBS Youtube）



還有另一則對話，鄭俊英與CNBLUE李宗泫炫耀「哇，柏林好好玩！」接著，下一則對話裡，李宗泫問他「睡了嗎？」他在回「恩，女人很不錯，羅馬尼亞的女人特多。」語意間洩露自己睡遍各國女人，令人看得瞠目結舌，而這兩則對話曝光後，報導裡也直指，鄭俊英確實有進行「性交易」買賣，如今不只勝利，鄭俊英與劉代表罪責再添一條。

▲劉代表、勝利、鄭俊英3個人關係密不可分。（圖／翻攝自KBS）

鄭俊英禽獸般的惡行曝光後，形象和事業全毀，隨著他的真面目露出，甚至影響到他固定主演的節目《兩天一夜》，製作單位15日發出聲明，由於受到此事件影響，節目將暫時中斷播出和製作，讓忠實節目迷再度氣翻，更有歌迷心疼幾位藝人「枉費哥哥們這麼疼你」。