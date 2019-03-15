勝利離開警局後⋯終於開口！　撇拉皮條對話「為了討好夥伴」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利日前遭媒體流出涉嫌「性招待」的對話，他不但詳細介紹每個女生的特徵，還貼出照片任事業夥伴挑選，震驚演藝圈。對此，他15日結束警方調查後，上午也向媒體發表立場，否認一切性招待的罪名，「那些女生我都不認識，只是為了拿回20億（約台幣5400萬）討好對方才說出的話。」

▲勝利否認犯罪。（圖／翻攝自Channel A）



勝利上午6點（台灣時間5點）離開警局後，事隔3小時，才終於針對對話框裡的內容解釋。據韓媒《Channel A》報導，他否認一切嫌疑，並向媒體表示「在網路上瘋傳的那些，那幾個女生我都不認識，只是為了拿回20億討好對方（事業夥伴）才說出的話。」他還強調「當時去印尼做事業時，沒有女生隨行。」

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▲▼勝利否認犯罪，他解釋被視為拉皮條的對話「是為了討好事業夥伴」。（圖／翻攝自Channel A）



對此，韓媒也提出疑慮「如果不認識那些女生，勝利在對話框裡怎麼介紹的那麼詳細？」不過，究竟勝利有沒有收30萬仲介費，警方目前並未審出結論。而勝利方面，他15日主動向兵務廳申請「延期入伍」，希望在這段期間洗清罪名；至於引起爭議的「黃金手機」，鄭俊英繳交3支手機、勝利也交了1支協助調查。