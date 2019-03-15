ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

勝利離開警局後⋯終於開口！　撇拉皮條對話「為了討好夥伴」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利日前遭媒體流出涉嫌「性招待」的對話，他不但詳細介紹每個女生的特徵，還貼出照片任事業夥伴挑選，震驚演藝圈。對此，他15日結束警方調查後，上午也向媒體發表立場，否認一切性招待的罪名，「那些女生我都不認識，只是為了拿回20億（約台幣5400萬）討好對方才說出的話。」

▲▼勝利終於說話撇犯罪！拉皮條對話「是為了討好事業夥伴」（圖／翻攝自Channel A）

▲勝利否認犯罪。（圖／翻攝自Channel A）

勝利上午6點（台灣時間5點）離開警局後，事隔3小時，才終於針對對話框裡的內容解釋。據韓媒《Channel A》報導，他否認一切嫌疑，並向媒體表示「在網路上瘋傳的那些，那幾個女生我都不認識，只是為了拿回20億討好對方（事業夥伴）才說出的話。」他還強調「當時去印尼做事業時，沒有女生隨行。」

請繼續往下閱讀...

▲▼勝利終於說話撇犯罪！拉皮條對話「是為了討好事業夥伴」（圖／翻攝自Channel A）

▲▼勝利否認犯罪，他解釋被視為拉皮條的對話「是為了討好事業夥伴」。（圖／翻攝自Channel A）

▲▼勝利否認犯罪，他解釋被視為拉皮條的對話「是為了討好事業夥伴」。（圖／翻攝自Channel A）

對此，韓媒也提出疑慮「如果不認識那些女生，勝利在對話框裡怎麼介紹的那麼詳細？」不過，究竟勝利有沒有收30萬仲介費，警方目前並未審出結論。而勝利方面，他15日主動向兵務廳申請「延期入伍」，希望在這段期間洗清罪名；至於引起爭議的「黃金手機」，鄭俊英繳交3支手機、勝利也交了1支協助調查。

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

推薦閱讀

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

車銀優帥氣側顏登台！　ASTRO壽星調皮擠鬼臉

車銀優帥氣側顏登台！　ASTRO壽星調皮擠鬼臉

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

「鄭俊英性愛女主角」身份瘋傳！女星A、B、C、D硬起來回應

「鄭俊英性愛女主角」身份瘋傳！女星A、B、C、D硬起來回應

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

替威廉QQ！喝牛奶噴整臉：爸眼裡只有本特利　網狂重播超療癒

替威廉QQ！喝牛奶噴整臉：爸眼裡只有本特利　網狂重播超療癒

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞
  2. 畢書盡得知BIGBANG出事：心碎了！認「單純」不怕爆料
  3. Apink恩地首度個人訪台開唱！　5月近距離會粉絲
  4. Lia後台「話說到一半哭了」　ITZY急湧上安慰…原因曝光超寵粉！
  5. 演藝圈的路好走嗎？　玖壹壹師弟「一個月2000」冷戰7天
  6. 陶晶瑩：老公都想辦法殺死老婆！　揭秘李李仁帶她做這事
  7. BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了
  8. 小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕
  9. 王大文脫了「露出可口六塊肌」　導演要求：當場剃毛了！
  10. 懸疑暗黑電影《G殺事件》　台北高雄特映場門票限時贈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366