鄭人碩離婚半年認愛小薰！網傻眼揪「關鍵時間點」：該被寒單炸一下

記者林映妤／台北報導

鄭人碩、小薰藏愛多時，終於因「見習葉瑋庭婚禮」認交往，回顧2人戀愛史風雨，男方去年9月離婚，沒多久便狂追小薰，女方不排斥對方攻勢，曖昧氛圍引來鄭的前妻發文怒罵。疑似「正宮vs.小三」戲碼，在鄭人碩離婚短短半年後有了戀愛ing的結果，不少網友揪出巧妙時間點，使小薰「小三流言」甚囂塵上。但小倆口「越反越愛」即使關係爭議，感情卻更堅定。

▲鄭人碩、小薰宣傳《寒單》傳緋聞仍大方合照。（圖／記者林映妤攝）

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小薰遭爆是介入鄭人碩婚姻的小三，但雙方矢口否認，一開始鄭人碩受訪還心疼擋箭：「我有傳訊息給小薰說對不起！」被問到有沒有曖昧？他斬釘截鐵：「沒有！大家都很好的朋友！我跟大家都很曖昧好不好，我跟胡宇威也睡過好幾次，工作人員也跟我喝酒，大家感情很好。」澄清是因為小薰家裡有狀況，他純粹經驗分享、渡化過去。

雖然鄭人碩說，前妻曾對雙方緋聞表示知道他很愛交朋友，告誡他：「在這個行業要注意點，不要落人口舌。」但後來前妻態度180度大轉變在IG狂噴：「在那阿門耶穌的，裝作自己多純潔，最毒婦人心是妳。」似影射小薰，引起譁然。

接著鄭人碩、小薰就被周刊拍到共車，出席記者會鄭又解釋：「我真的第一次去做臉，我前面不是說了嗎？我要展開行動嘛，我就詢問（小薰）有沒有地方可以做臉讓我美一點啊！」直接認了要追女方。

▲小薰（前排右二）帶鄭人碩（後排右一）見習婚禮，直接認愛。（圖／資料照／讀者提供）

2人關係讓大家霧裡看花之時，小薰攜帶鄭人碩參加好姊妹葉瑋庭的婚禮，遠赴高雄又是出席婚宴，關係自然不可言喻，認愛之舉也引網友留言「該被寒單炸一下」、「傻眼」、「早就在一起了吧」。其實星座專家早在年初就預言雙魚座的小薰今年是「情感狂飆動盪之年」，「在情感議題衝擊最大的星座，愛情的故事若沒有可歌可泣，也肯定絕不平淡無奇。」可說是完全命中。