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J.Sheon台上帥炸..私下花10分鐘才停好車！傻笑技術：找沒人的路

記者盧薇淩／台北報導

愷樂和J.Sheon 16日出席賽車手遊活動，說起現實中的開車經驗，愷樂自認是馬路三寶，J.Sheon則說自己開車技術不錯，但最大罩門是路邊停車，最高紀錄花了10分鐘才停好一個車位，後來只找大條又沒人的馬路停車，但也苦笑說：「台北市車位難找，尤其很多單行道都被當成停車場來停。」十足考驗技術，所以幾乎都是小黃代步。

▲▼愷樂、J.Sheon跨界合作舉辦飆樂派對 。（圖／記者湯興漢攝）

▲J.Sheon自招路邊停車是罩門。（圖／記者湯興漢攝）

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愷樂和J.Sheon 16日獻出表演，也和現場玩家一起尬車。談到現實中的開車技術，J.Sheon開車技術不錯，考到駕照第一天就直衝夜間山路，第二天上高速公路，但他自虧很不會停車，停車可以停十分鐘，尤其路邊停車更是他的罩門，「有時候會放棄，找最簡單的車位，超怕A到別人的車。」不過自己車品算好，頂多按個喇叭提醒對方。

▲▼愷樂、J.Sheon跨界合作舉辦飆樂派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲愷樂、J.Sheon出席手遊活動。（圖／記者湯興漢攝）

聽到愷樂看不到紅綠燈、開上安全島的「三寶事蹟」，問願不願意教愷樂開車，J.Sheon 顧左右而言他，讓愷樂笑回：「我感受到他不想教我了！」敢不敢給愷樂載？他則笑說：「我覺得我可能來不及嚇到吐，就先死了。」全場笑翻。說起買車，J.Sheon坦言沒有太熱愛，但比較偏好中古二手車，最近很想買一台近百萬的中古車，但還在抓時機入手，才能買得好價錢。

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