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上班族搭訕「這句話術」雷爆！　雞排妹傻眼：把八方雲集當夜店

記者潘慧中／綜合報導

雞排妹（鄭家純）擁有32E魔鬼身材，身邊始終不乏追求者，就算素顏去吃八方雲集也能被搭訕，但這次經驗似乎造成她的困擾了，「各位男性在把妹的時候，請不要塞飲料食物。」善意提醒男網友搭訕時千萬別踩到的地雷。

▲雞排妹身邊不乏追求者。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

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雞排妹15日在Instagram限時動態透露，當天去吃鍋貼意外遇到「把八方雲集當夜店的男子」，正當她邊滑手機邊喝湯時，突然有人順理成章地坐在她面前，「外觀大約40左右，覺得自己是型男的上班族。」

▲▼上班族搭訕「這句話術」雷爆！（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲雞排妹分享在八方雲集被搭訕經驗。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

就此開啟一串對話，這個男生開口就問：「我可以要妳的賴（Line）嗎？」雞排妹立刻拒絕，對方仍不死心：「可是我真的很想跟妳交換賴」，她並沒有因此動搖：「可是我不想啊。」怎料，男生不但繼續「盧小小」，甚至要請她喝豆漿。

▲雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

儘管雞排妹以「吃飽了」來回絕，對方還是不死心，讓她忍無可忍地說：「可以請你不要造成我的困擾好嗎？感謝。」對此，她建議男生搭訕女孩的時候，千萬別塞食物或飲料，「因為小時候媽媽說，不要喝陌生人給的飲料。」

▲▼上班族搭訕「這句話術」雷爆！（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲雞排妹回想起曾有Uber司機要過她的ig。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

網友看到後回應：「可以請他追蹤妳的ig。」雞排妹便回想起的確有Uber司機要過她的ig，對方把手機傳到後座讓她搜尋帳號，她還真的幫忙按了追蹤，有趣的是，因為當時的目的地是牙醫診所，下車前對方還問：「妳是做牙助的哦？」

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