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溫妮認「好多事沒準備好」　被退出《木曜4》半年近況曝

記者王靖淳／綜合報導

溫妮曾是YouTube節目《木曜4超玩》中的成員，不過卻在去年9月被宣布退出，消息曝光後令不少粉絲相當驚訝。平時會在社群記錄生活的她，今（4）日透過限時動態分享近期的心情寫照，同時也有感而發表示，「還有好多事沒有準備好。」

▲▼溫妮（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）

▲溫妮去年被宣布退出《木曜4超玩》。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）

溫妮坦言，自己從入行以來就是不停地奔波、忘記休息，甚至曾認為休息是不該發生的事，如今她在重新調整生活模式後，意外發現自己好久沒有以這麼慢的步調過生活，「不知不覺三月了，還有好多事沒有準備好。」並分享最近除了練舞、寫歌及運動之外，也有了新的拍攝嘗試，「最近也拍了個酷東西，學到了好多。看著這些，我想著，啊！還有好多不懂。」

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▲▼溫妮（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）

▲溫妮坦言還有好多事沒準備好。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）

溫妮表示，自己最近需要克服的是睡太多的情況，她認為如此一來才有機會跟上強者的腳步，「我發現強者的一天，好像都不只24小時。」最後，她驚覺在限時動態中打了很多字後，並連忙解釋自己只是想和大家分享個人近況，「不小心打了好多，只是想和你們說說話。」

▲▼溫妮。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲溫妮會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）

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溫妮, 木曜4超玩

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