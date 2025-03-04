ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！

記者蔡宜芳／綜合報導

作家H（陳鴻儀）2023年8月認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena），同年12月求婚成功，沒想到2024年2月底就破局，兩人還公開撕破臉。作家H日前因陳珮甄的短影音內容，再度於社群控訴女方說謊，3日更直指陳珮甄「利用文策院吸金」，讓陳珮甄直接喊告。

▲▼作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

▲作家H和陳珮甄分手後，不時隔空互砲。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

作家H 3日又在社群發出長文向陳珮甄開砲，指出對方在文策院擔任講師期間，與另一位周姓講師私下合作，利用文策院的資源幫助中小企業找投資，從中抽取利潤。他指出，僅在2023年，陳珮甄就因此賺取了超過兩百萬元，「這些事情，我不知道文策院是否知道，我不知道是否違法（最好是沒有和文策院簽約），但我知道，她不想曝光，因為這些中小企業，有可能是非法吸金，如果拿到投資人的錢，跑了，那麼她和另外那位講師，就有責任了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳珮甄4日發出律師函，強烈反駁作家H的指控。她表示，作家H過去一年來不斷利用其公眾人物的身份，在社群平台上發表誹謗她的文章、煽動粉絲用難聽的字眼羞辱她，「我一直不願多做回應，希望這些紛擾能隨時間淡去。然而，近期作家H變本加厲，竟誣陷我吸金，並在抹黑文中標記與我有業務往來的法人，報復我、破壞我商譽，意圖讓我失去客戶與收入。」

▲▼作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告。（圖／翻攝自Facebook／陳珮甄 大姐不跑三點半）

▲▼陳珮甄律師聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳珮甄 大姐不跑三點半）

▲▼作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告。（圖／翻攝自Facebook／陳珮甄 大姐不跑三點半）

陳珮甄表示，目前已正式對作家H提起妨害名譽的訴訟，並將由她的委任律師對外說明案件相關內容，「如果妳或你曾被前任伴侶以任何形式報復傷害，請不要灰心喪氣；你不孤單。請持續努力，長出能回擊惡勢力的底氣。我會用我的勇敢行動，讓你相信公道存在。讓你看見，為惡之人會有報應。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

作家H, 陳珮甄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 溫妮認「好多事沒準備好」　被退出《木曜4》半年近況曝
  2. 作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！
  3. 陳沂酸王大陸「寧坐牢也不當兵」　見他找人打司機：逃兵意志堅決
  4. 夏于喬飛比利時「不慎摔下樓梯」當場爆哭！　立即冰敷曝傷勢
  5. 快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去
  6. 劉雨柔懷孕揭「男友一夕之間變了個人」　列7點改變：以前是屁孩
  7. 啦啦隊正妹Wendy滑雪脫了！　「只穿內衣上下都露」解放事業線
  8. 最美檢察官「解放比基尼」羞遇帥哥搭訕　狠心拒絕：怕給對方陰影
  9. 樂天三韓援齊聚台灣　3月7日正式跟粉絲見面
  10. 王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366