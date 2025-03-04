作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！

記者蔡宜芳／綜合報導

作家H（陳鴻儀）2023年8月認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena），同年12月求婚成功，沒想到2024年2月底就破局，兩人還公開撕破臉。作家H日前因陳珮甄的短影音內容，再度於社群控訴女方說謊，3日更直指陳珮甄「利用文策院吸金」，讓陳珮甄直接喊告。

▲作家H和陳珮甄分手後，不時隔空互砲。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

作家H 3日又在社群發出長文向陳珮甄開砲，指出對方在文策院擔任講師期間，與另一位周姓講師私下合作，利用文策院的資源幫助中小企業找投資，從中抽取利潤。他指出，僅在2023年，陳珮甄就因此賺取了超過兩百萬元，「這些事情，我不知道文策院是否知道，我不知道是否違法（最好是沒有和文策院簽約），但我知道，她不想曝光，因為這些中小企業，有可能是非法吸金，如果拿到投資人的錢，跑了，那麼她和另外那位講師，就有責任了！」

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對此，陳珮甄4日發出律師函，強烈反駁作家H的指控。她表示，作家H過去一年來不斷利用其公眾人物的身份，在社群平台上發表誹謗她的文章、煽動粉絲用難聽的字眼羞辱她，「我一直不願多做回應，希望這些紛擾能隨時間淡去。然而，近期作家H變本加厲，竟誣陷我吸金，並在抹黑文中標記與我有業務往來的法人，報復我、破壞我商譽，意圖讓我失去客戶與收入。」

▲▼陳珮甄律師聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳珮甄 大姐不跑三點半）

陳珮甄表示，目前已正式對作家H提起妨害名譽的訴訟，並將由她的委任律師對外說明案件相關內容，「如果妳或你曾被前任伴侶以任何形式報復傷害，請不要灰心喪氣；你不孤單。請持續努力，長出能回擊惡勢力的底氣。我會用我的勇敢行動，讓你相信公道存在。讓你看見，為惡之人會有報應。」