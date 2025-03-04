最美檢察官「解放比基尼」羞遇帥哥搭訕　狠心拒絕：怕給對方陰影

記者顧齊祐／綜合報導

新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢）雖然是男兒身，但勇於做自己，經常以女裝亮相，被外界封為「最美檢察官」。近日他飛往峇里島度假，曬出了一系列比基尼辣照，還透露在當地被帥哥搭訕的經歷。

▲陳漢章近日飛往峇里島度假。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



陳漢章在Facebook分享了一組度假時的美照，畫面中，他將一頭長髮放下，穿著一套紫色比基尼，站在海灘上秀出好身材。他寫道「為了迎接接下來忙碌至極的未來半年，我們同事與家人們決定來峇里島來個團體渡假行程，25人浩浩蕩蕩成團行，果然clubmed還是最棒的選擇」。

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▲陳漢章穿著紫色比基尼，站在海灘上秀出好身材。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



陳漢章接著透露，某晚在舞池跳舞時，有帥哥來搭訕，想請他喝酒。起初他以為是被網友認出來了，毫不猶豫地跟著對方走，到了吧台才發現這是真正的搭訕。但擔心對方知道他的真實身份後會對人生產生陰影，所以他最終拒絕了對方。他表示「雖然還是很感謝他們搭訕我，畢竟我已經一年多沒被陌生人搭訕了」。

▲陳漢章透露自己在當地被帥哥搭訕。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



最後，陳漢章分享他在度假期間的感受，說道「其實我這幾天幾乎都只穿泳裝，三天內泳裝花了5套泳裝扣打，但實在有點懶的拍照，因為一想到要拍照就好像要工作一樣，所以大部分時間其實都在陪小孩放空啦！有這段時間真的幸福」。

▲陳漢章擔心搭訕的男士知道他的身份會產生陰影。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）