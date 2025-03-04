王彩樺女兒竟是吃貨　許富凱發現真相大開眼界

記者葉文正／台北報導

三立都會台《瓜田冠軍的誕生》，由林美秀、王彩樺、許富凱及黃于庭（庭庭）攜手挑戰農村遊學，一條龍的作業方式，從產地採收農作物，再親手料理，體驗真正務農生活。

▲林美秀(左)與許富凱相對而望。（圖／三立提供）

藝人們農村遊學來到了高雄美濃農會，這裡擁有全台獨一無二的「白玉蘿蔔」，而美濃客家人更是醃漬高手，能將白玉蘿蔔變成珍貴的陳年老菜脯，甚至發揮巧思，將蘿蔔的每個部位做成一桌美味料理！這次，瓜田小生們將挑戰農村生活，從田間採收蘿蔔到廚房料理，一連串高難度挑戰即將展開！

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▲林美秀採收不少蘿蔔。（圖／三立提供）

這次的務農挑戰，四位藝人合力完成750根蘿蔔的採收任務，每個人必須負責250根，還要經歷洗蘿蔔、醃蘿蔔、料理蘿蔔的全方位考驗。這次許富凱難得晉升「美濃大地主」，不需要親自動手，反而可以在旁邊「發號司令」，享受當指揮官的樂趣，他笑說：「這種感覺真好！」

不過，看似簡單的採收過程卻充滿挑戰！林美秀剛下田就遇到蝴蝶群「襲擊」，讓她當場尖叫不已，原來她最害怕的就是蝴蝶！而在一整天的農忙過程中，許富凱意外展現超強的採收實力，成為當之無愧的「速度王」，就連庭庭也忍不住佩服，直呼：「薑還是老的辣！」

而王彩樺則負責洗蘿蔔速度快，她自豪地說：「我最愛洗碗了，這些都是我練出來的！」但在親自體驗農事後，還是忍不住感嘆：「錢真的好難賺！」所幸農家端出了熱騰騰的蘿蔔排骨湯來慰勞大家，這才讓眾人發現，原來白玉蘿蔔煮湯不用削皮也能軟嫩順口，完全顛覆大家的印象！

在醃漬蘿蔔的過程中，大家還意外發現了一個小秘密——原來蘿蔔醃得好不好吃，竟然和切的大小有關！ 為了學會這門手藝，林美秀特地拜師學藝，希望能掌握美濃獨特的醃漬技術。而經過這許富凱竟然發現庭庭竟是「吃貨」？因為無論什麼東西她都能形容得很好吃，連吃個蘿蔔都能誇得像是頂級料理，讓大家笑說：「原來她根本不是來務農的，是來吃的！」