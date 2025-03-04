ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王彩樺女兒竟是吃貨　許富凱發現真相大開眼界

記者葉文正／台北報導

三立都會台《瓜田冠軍的誕生》，由林美秀、王彩樺、許富凱及黃于庭（庭庭）攜手挑戰農村遊學，一條龍的作業方式，從產地採收農作物，再親手料理，體驗真正務農生活。

▲林美秀(左)與許富凱相對而望。（圖／三立提供）

▲林美秀(左)與許富凱相對而望。（圖／三立提供）

藝人們農村遊學來到了高雄美濃農會，這裡擁有全台獨一無二的「白玉蘿蔔」，而美濃客家人更是醃漬高手，能將白玉蘿蔔變成珍貴的陳年老菜脯，甚至發揮巧思，將蘿蔔的每個部位做成一桌美味料理！這次，瓜田小生們將挑戰農村生活，從田間採收蘿蔔到廚房料理，一連串高難度挑戰即將展開！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林美秀(左)與許富凱相對而望。（圖／三立提供）

▲林美秀採收不少蘿蔔。（圖／三立提供）

這次的務農挑戰，四位藝人合力完成750根蘿蔔的採收任務，每個人必須負責250根，還要經歷洗蘿蔔、醃蘿蔔、料理蘿蔔的全方位考驗。這次許富凱難得晉升「美濃大地主」，不需要親自動手，反而可以在旁邊「發號司令」，享受當指揮官的樂趣，他笑說：「這種感覺真好！」

不過，看似簡單的採收過程卻充滿挑戰！林美秀剛下田就遇到蝴蝶群「襲擊」，讓她當場尖叫不已，原來她最害怕的就是蝴蝶！而在一整天的農忙過程中，許富凱意外展現超強的採收實力，成為當之無愧的「速度王」，就連庭庭也忍不住佩服，直呼：「薑還是老的辣！」

而王彩樺則負責洗蘿蔔速度快，她自豪地說：「我最愛洗碗了，這些都是我練出來的！」但在親自體驗農事後，還是忍不住感嘆：「錢真的好難賺！」所幸農家端出了熱騰騰的蘿蔔排骨湯來慰勞大家，這才讓眾人發現，原來白玉蘿蔔煮湯不用削皮也能軟嫩順口，完全顛覆大家的印象！

在醃漬蘿蔔的過程中，大家還意外發現了一個小秘密——原來蘿蔔醃得好不好吃，竟然和切的大小有關！ 為了學會這門手藝，林美秀特地拜師學藝，希望能掌握美濃獨特的醃漬技術。而經過這許富凱竟然發現庭庭竟是「吃貨」？因為無論什麼東西她都能形容得很好吃，連吃個蘿蔔都能誇得像是頂級料理，讓大家笑說：「原來她根本不是來務農的，是來吃的！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【老闆的話使命必達】服務生見客人吵架潑水...趕緊幫倒水

推薦閱讀

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

鳳梨4天前點名疲老闆「把貨款算清楚」　直播曝兩人真實關係

鳳梨4天前點名疲老闆「把貨款算清楚」　直播曝兩人真實關係

最美檢察官「解放比基尼」羞遇帥哥搭訕　狠心拒絕：怕給對方陰影

最美檢察官「解放比基尼」羞遇帥哥搭訕　狠心拒絕：怕給對方陰影

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！

作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地

王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地

《全明星》李芷婷突PO不自殺聲明！凌晨4點報警：就因我是女性活該嗎

《全明星》李芷婷突PO不自殺聲明！凌晨4點報警：就因我是女性活該嗎

「小許瑋甯」韓笙笙海邊解放孕肚　懷胎6月真實身材被拍

「小許瑋甯」韓笙笙海邊解放孕肚　懷胎6月真實身材被拍

XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！　公司發聲控訴：不公平

XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！　公司發聲控訴：不公平

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

鳳梨4天前點名疲老闆「把貨款算清楚」　直播曝兩人真實關係

最美檢察官「解放比基尼」羞遇帥哥搭訕　狠心拒絕：怕給對方陰影

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地

《全明星》李芷婷突PO不自殺聲明！凌晨4點報警：就因我是女性活該嗎

「小許瑋甯」韓笙笙海邊解放孕肚　懷胎6月真實身材被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王彩樺, 黃于庭, 許富凱, 林美秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「小許瑋甯」韓笙笙海邊解放孕肚　懷胎6月真實身材被拍
  2. 王彩樺女兒竟是吃貨　許富凱發現真相大開眼界
  3. 林舒語心痛「腳踏車放路邊遭回收」　哭了：送孩子上學的回憶
  4. XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！　公司發聲控訴：不公平
  5. 王大陸涉殺人未遂「圓夢逃兵？」律師曝計算結果：可能性很大
  6. 溫妮認「好多事沒準備好」　被退出《木曜4》半年近況曝
  7. 作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！
  8. 陳沂酸王大陸「寧坐牢也不當兵」　見他找人打司機：逃兵意志堅決
  9. 夏于喬飛比利時「不慎摔下樓梯」當場爆哭！　立即冰敷曝傷勢
  10. 快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366