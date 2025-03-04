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夏于喬飛比利時「不慎摔下樓梯」當場爆哭！　立即冰敷曝傷勢

記者顧齊祐／綜合報導

夏于喬活躍於螢光幕前20多年，從電影、電視劇到綜藝節目都繳出不俗的成績，去年（2024）更以電影《小雁與吳愛麗》獲得金馬影后提名。近日她飛往比利時旅遊，並在社群平台分享了旅遊的美照，還透露自己在走樓梯時意外摔了下來，讓粉絲們心疼不已。

▲夏于喬近日飛往比利時旅遊。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

▲夏于喬近日飛往比利時旅遊。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

夏于喬在Facebook發文曬出了比利時街景美照，表示「比利時真的太美了，來到這的前兩天每天都走兩萬步以上，活力十足的又跑又跳，超開心」。不過，她接著卻曬出了自己腳踝的照片，透露自己在爬旋轉樓梯時不慎扭到了腳，並且從樓梯上滾了下來，令她當場痛到淚流不止。

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▲夏于喬從樓梯上滾了下來，當場痛到淚流不止。。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

▲夏于喬從樓梯上滾了下來，當場痛到淚流不止。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

為了減輕疼痛，夏于喬只能用手機背帶綁著冰袋進行冰敷，希望腳踝能夠快點消腫。她也提到，當時在爬鐘樓的時候，心裡就在想，歐洲很多這樣很陡的樓梯一定有人滾下去過，沒想到自己隔天就真的發生了意外。

▲夏于喬用手機背帶綁著冰袋冰敷腳踝。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

▲夏于喬用手機背帶綁著冰袋冰敷腳踝。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

夏于喬最後無奈地表示「接下來還有十幾天的旅行，還要參加荷蘭亞洲電影節⋯⋯我現在好想念第一、二天的跑跳」，並提醒大家「出門在外，真的要注意安全啊」。

▲夏于喬爬樓梯時不慎扭到了腳，從樓梯滾落。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

▲夏于喬爬樓梯時不慎扭到了腳，從樓梯滾落。（圖／翻攝自Facebook／夏于喬（喬喬））

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