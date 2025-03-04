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XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！　公司發聲控訴：不公平

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團EXO成員XIUMIN在2024年結束與SM娛樂的個人合約，和成員伯賢、CHEN一起加入新公司INB100。他近來時隔2年半發行個人專輯，沒想到竟傳出電視台KBS拒絕讓他和SM旗下藝人同台，掀起軒然大波。

▲▼XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！（圖／翻攝自Instagram／e_xiu_o）

▲XIUMIN時隔2年半發行個人作品。（圖／翻攝自Instagram／e_xiu_o）

INB100的母公司ONE HUNDRED於4日發出聲明，表示原本希望安排XIUMIN參加KBS的打歌節目《Music Bank》，所以多次嘗試聯絡電視台開會，但卻一直沒有得到任何回應。後來，公司從非正式管道得知KBS無法讓XIUMIN與SM的藝人同台，「我們無法理解這一立場，仍持續與KBS取得聯絡，希望他們能夠優先考慮藝人與粉絲。然而，我們的請求仍遭到無視。」

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ONE HUNDRED認為，KBS作為公營電視台，為了與特定經紀公司的利益關係，直接阻斷藝人與粉絲透過節目見面的機會，是非常不公平的，「如果這種不公正的情況持續發生，我們公司的藝人在SM娛樂旗下藝人活動期間，可能將無法參與音樂節目，這樣的狀況將不斷重演。」

▲▼XIUMIN打歌「遭電視台禁同台SM藝人」！（圖／翻攝自Instagram／e_xiu_o）

▲XIUMIN經紀公司指控KBS不公。（圖／翻攝自Instagram／e_xiu_o）

ONE HUNDRED也提到，除了XIUMIN以外，還有其他藝人也沒辦法輕易就參加《Music Bank》，「對此我們將持續努力，確保公平性，並防止未來有更多藝人因這種不合理的慣例受到影響。」

對此，KBS電視台相關人士則回應表示「沒有事實根據」，並強調還在持續與XIUMIN的經紀公司溝通中。

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