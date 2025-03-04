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《全明星》李芷婷突PO不自殺聲明！凌晨4點報警：就因我是女性活該嗎

記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，個性率真的她，不時會與粉絲分享生活。沒想到，她4日下午突然在社群網站PO不自殺聲明，並告知已報警，「如果我出什麼事，你的責任絕對歸咎最大，所以請再好好的重新思考。」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲李芷婷4日下午突然在社群網站PO不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

李芷婷表示3月1日當天，她與朋友從劍潭站出發前往陽明山餐廳，途中曾在紅綠燈前見到一輛特別的車輛，當下並未多想。然而，她飯後與朋友散步至美國渡假村時，竟發現同一輛車停在該處。當朋友開玩笑說「不會是狗仔吧」時，她心中頓時感到困惑，「我最近有什麼好值得拍的嗎？」沒想到，該車輛見到她後立刻駛離，「這時我已經有股說不出的異樣。」

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當天行程結束後，李芷婷回家準備休息，卻在深夜與室友外出時，再次發現同一輛車停在她家門前，「當下我直接雞皮疙瘩掉滿地，毛骨悚然到嚇到站起來，很明顯的，這個人跟了我一整天，也很明顯的，他知道我家在哪。」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲李芷婷已經報警。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

李芷婷當下立刻衝回家拿手機，並與室友一同前往警局報案，筆錄完成時已是凌晨四點。由於當天一早外出，她早已身心俱疲，隔日清醒後，恐懼感仍然揮之不去，「有人知道我住哪裡」，連去超商也害怕不已。

然而，李芷婷無法理解的是，「他怎麼知道我那天要去劍潭？除了那群真心朋友，我沒有跟任何人透露」，唯一的可能就是對方在她家門口埋伏多天，「一起上捷運再趁我等朋友時間去租車（沒錯，那台車甚至是irent）」，更不用說對方為何知道她的住處，種種跡象讓她倍感驚悚，直呼：「只希望警方能盡快幫我找到元兇。」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲李芷婷公開向跟蹤者喊話。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

最後，李芷婷勇敢向對方喊話，「如果你是粉絲，你大可以大膽過來找我拍照或是要簽名等等，就是不要用這種方式，我也是人。」若對方是狗仔，她則無奈地說：「之後再拍吧，我現在日子這麼樸實無聊。」

若是外界想關心感情生活的話，李芷婷強調已經決定不再將戀情放上檯面，「我永遠都只會說是朋友關係」，一是想尊重身邊的人，二是「受夠大家不斷拿過去的感情貼我標籤這件事」，她早已往前走，「但總會有人拿過去的事情往我臉上丟，讓我常常想有必要嗎？我是有做什麼傷天害理的事情？就因為我是女性活該嗎？我值得這些對待嗎？」

若跟蹤者不是粉絲或狗仔的話，李芷婷則警告對方，「我已經報警了，我這篇就是不自殺聲明，如果我出什麼事，你的責任絕對歸咎最大，所以請再好好的重新思考。」

李芷婷Threads全文：
3/1號一整天，中午我跟朋友很開心的從劍潭站附近出發，準備到陽明山的餐廳吃飯，路途中看到一輛很顯眼的車跟著停在紅綠燈前，上面的logo令我印象深刻，我並沒有多想，餐廳預約也快遲到了，朋友便急匆匆的騎著摩托車載我一路上山。
後來已經到餐廳吃完飯後，我們想到附近逛逛，便走進美國渡假村裡頭，走到底右轉，我看到那輛特殊logo的車就停在那裡，當下朋友打哈哈開玩笑說「欸不會是狗仔吧！好剛好喔」
我心裡困惑
『不可能吧⋯我最近有什麼好值得拍的嗎？』
近期日子過得挺安穩，正在創作準備專輯期間，要拍我的話也太沒有爆點了吧。結果那輛車一見到我馬上往前開走，這時我已經有股說不出的異樣。
由於那天是我這幾個月匆忙度過好不容易出門玩的日子，我並不想浪費掉這個可貴的機會跟大自然接觸、跟我親愛的朋友們一起拍照玩樂，一路到晚上去完士林夜市，我搭捷運到走回我家已經臨近晚上十點，到十二點我室友想下樓抽煙，叫我下去陪他（我不抽煙），順便聊聊我們今天發生的事，正當我開心講完一日遊後，那台奇怪Logo車停在我們的面前，同樣的車牌、同樣的車型，同樣是一位年輕男子坐在駕駛座上，疑似看到我注意到他，他馬上又快速開走。

當下我直接雞皮疙瘩掉滿地，毛骨悚然到嚇到站起來，很明顯的，這個人跟了我一整天，也很明顯的，他知道我家在哪。
當下我確認他開走後，嚇得馬上衝上樓拿手機，趕緊拖我室友帶我去報警，警察幫我做完筆錄後已經是凌晨四點，由於那天一早起來化妝出遊再到走一整天路，我其實已經累到有點不知道自己在幹嘛。隔天清醒後腦袋依舊混亂，一種難以言喻的恐懼感不斷衝擊我的大腦。
「有人知道我住哪。有人跟蹤我一整天」的思緒不斷抨擊我，讓我一整天不敢出門，到剛剛我想吃點東西，我室友陪我去超商，一路上我真的，怕到不行嚇到不行。我不知道那個人到底是不是狗仔，更不知道他是不是什麼粉絲還是什麼陌生人，但這麼明目張膽的跟，光是一般人都要被嚇傻了吧。
而且有一個很明顯的是，他怎麼知道我那天要去劍潭？除了那群真心朋友，我沒有跟任何人透露，我想到的可能性，就是他埋伏好多天等著我出門，一起上捷運再趁我等朋友時間去租車（沒錯，那台車甚至是irent）
「這一切都是預謀好的。」
那為什麼，這個人會知道我家住哪？這個問題我也是頗感到驚悚⋯不想多做揣測，只希望警方能盡快幫我找到元兇。
所以我現在要認真講這件事，先生，如果你是粉絲，你大可以大膽過來找我拍照或是要簽名等等，就是不要用這種方式，我也是人。
如果你是狗仔，真的，之後再拍吧，我現在日子這麼樸實無聊，你為了要拍那天也是蹲很多天了吧，無論是哪一種方式得知，你已經嚇到我朋友，也已經嚇到我，如果未來有公開活動，有什麼問題我都一定會盡量回答。
如果是單純拍感情，我這裡統一回覆，我沒有想要跟過去一樣把感情放上檯面，我永遠都只會說是朋友關係，一來是尊重我身邊的人，二來是我受夠大家不斷拿過去的感情貼我標籤這件事，這幾年我感受的過多了，我早就往前走不只一大步，但總會有人拿過去的事情往我臉上丟，讓我常常想有必要嗎？我是有做什麼傷天害理的事情？就因為我是女性活該嗎？我值得這些對待嗎？
先生，如果你以上兩者都不是，純粹看我不順眼想要來警告的，我已經報警了，我這篇就是不自殺聲明，如果我出什麼事，你的責任絕對歸咎最大，所以請再好好的重新思考。
現在是準備專輯最重要的時間，我沒有什麼理由需要活在恐懼之中不敢出門，一有時間會去做心理諮商，也希望粉絲家人朋友們不必太過於擔心，也懇請各界期待我的旋風歸來

Peace & love

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