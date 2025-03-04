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《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿不只擁有演員身分，同時也是一名作家。2021年出版散文集《再見少女》後，她14日將出版第一本長篇小說《夢游記》，不少好友最近都紛紛轉發貼文幫忙宣傳，其中她與節目《綜藝玩很大》的隔空互動格外引起討論。

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿婉拒《玩很大》邀約。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

《綜藝玩很大》透過Instagram限時動態許願，「不想只在夢裡遇到柯仙，可以在玩很大相見嗎？」柯佳嬿看到先笑說，很高興節目幫忙轉發，但話鋒一轉，她附上一個淚眼符號說：「可是我無法承受絲襪套頭。」

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▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿坦言無法承受絲襪套頭。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

看到柯佳嬿委婉拒絕後，《綜藝玩很大》則幽默tag坤達喊話：「沒關係～可以讓老公承受。」事實上，坤達3日也有低調轉發柯佳嬿的貼文，並寫下「我只知道她連作夢都在寫」幫忙宣傳老婆的新作品。

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

▲▼坤達3日也有低調幫柯佳嬿宣傳新書。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda、alicekochiayen）

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

關於新書，柯佳嬿3日坦言心情既開心又焦慮，原因是最近都在忙這件事，從反覆校稿、前往出版社開會、討論編排細節，直到發文前，「我都還有想要改的東西」，但無論如何，已經掀起粉絲的高度期待。

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綜藝玩很大, 玩很大, 柯佳嬿, 坤達

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