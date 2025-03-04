兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸日前才被爆涉嫌偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，未料今又爆出遭到永和分局警方移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。對此，《ETtoday星光雲》致電王大陸的父親，對方不接電話轉接至語音信箱。

▲王大陸涉嫌殺人未遂。（圖／記者周宸亘攝）

初步了解，王大陸日前搭機返台，並事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，因此事後找游姓友人痛毆司機、以及派車員，且下手相當兇殘。對於案情細節，檢警目前三緘其口，詳細案情細節尚待進一步調查釐清。

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▲王大陸涉嫌殺人未遂。（圖／記者周宸亘攝）

對此，《ETtoday星光雲》致電王大陸的父親王台慶，對方不接電話，響了幾聲之後便轉進語音信箱，記者傳訊詢問對否得知兒子教唆友人毆打小黃司機，或是早已事先知情，王父則對訊息已讀不回。此外，記者撥打王台慶旗下位於大安區的「蘇士比有限公司」，電話那端傳來「您撥打的電話是空號」，目前完全屬於斷聯狀態。

▲王大陸與父親王台慶。（圖／資料照）

此前，《ETtoday星光雲》致電王大陸經紀人，對方以訊息回覆「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝」，低調回應了王大陸「殺人未遂」的新聞。而王大陸本人的手機也關機中，取得不到聯繫。