「小許瑋甯」韓笙笙海邊解放孕肚　懷胎6月真實身材被拍

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕的喜訊。平時會透過社群記錄生活的她，今（4）日在IG曬出一系列身穿泳裝站在沙灘上的照片，大方展現6個多月大的孕肚，照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼韓笙笙讚嘆孕肚的奇妙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

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透過韓笙笙分享的照片可見到，她身穿一件藍白格子的兩件式泳裝，自信展現她的渾圓孕肚。她戴著一副大框墨鏡，站在一個海灘上，並將頭髮隨意綁起來，臉上不忘對鏡頭露出溫柔的微笑，左手自然地撫摸著肚子的模樣，流露出對即將成為媽媽的開心及期待。

▲▼韓笙笙分享海灘孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

目前懷孕邁入6的多月的韓笙笙在照片中透露，她想趁此時請老公幫忙記錄穿泳裝的模樣，因為在進入孕後期之後她就不打算再穿，「孕後期應該不會再穿泳裝，趁這時候請老公多拍點照。」並加碼曬出一張對比照，感嘆孕肚變化的奇妙，「是說孕肚真的是很奇妙的，差一週的拍攝，透過衣服跟拍攝角度，真的可以藏肚到後期。」

▲▼韓笙笙對鏡自拍展現孕肚。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）