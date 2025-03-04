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陳沂酸王大陸「寧坐牢也不當兵」　見他找人打司機：逃兵意志堅決

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸上個月傳出因涉及逃兵役遭逮捕，不惜砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明，全案經新北檢複訊後15萬元交保。不料今（4）日他又傳出被移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。為此，網紅陳沂稍早也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲▼陳沂發文酸王大陸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文酸王大陸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂在得知王大陸涉殺人未遂，遭警方移送檢方偵辦的消息後，透過臉書發文開酸，「看來王大陸寧可坐牢也不想當兵啊！逃兵意志甚是堅決。」甚至進一步提起女星Makiyo、丫子在2012年毆打計程車司機害住院的事件，「這下Makiyo領軍的『叫不到車的姊姊』，又多了王大陸這個新成員！同團還有丫子跟李妍瑾，都會暴打司機。」貼文曝光後，立即掀起兩派討論，網友紛紛留言表示，「說得好」、「糟了，人設完全崩壞」、「人品已經可以用恐怖形容了。」

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▲▼陳沂發文酸王大陸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂酸王大陸寧可坐牢也不想當兵。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

據了解，王大陸日前在返台前透過叫車平台預約機場接送，不料事後認為派來的車太差，不符合原先期望，因此找人毆打司機及派車員，且手段相當激烈，導致兩人被打得滿身是傷，因而遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。事實上，王大陸過去憑著電影《我的少女時代》一炮而紅，近年轉往大陸發展演藝事業，上個月才因逃兵役被捕，如今又傳出涉殺人未遂，再度掀起外界討論及關注。

▲▼網友留言。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

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