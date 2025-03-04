快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

記者蕭采薇／台北報導

男星王大陸日前才被爆涉嫌偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，卻在手機被查扣的過程中查出案外案，涉嫌教唆打人和殺人未遂。王大陸姊姊正在澳門慶生旅行，她也在個人帳號的限時動態發聲，許願：「希望事情趕快過去。」

▲王大陸涉嫌逃兵交保後，又爆出疑教唆殺人的案外案。（圖／記者黃哲民攝）

王大陸4日遭到永和分局警方移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。對此王大陸父親相當低調，訊息已讀不回和電話未接。然而王大陸的姐姐則是照常更新社群動態，透露自己正在澳門旅行。

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這其實是王大陸姐姐的慶生旅行，她在晚間再度更新動態，吹著生日蠟燭並許願：「希望事情趕快過去，大家平平安安，謝謝。」而在王大陸姐姐的照片中，可見到她在弟弟出事這天，入住澳門高檔五星級飯店，並曬出「總統套房視角」表示「不咋地」（不怎麼樣）。

▲王大陸姐姐出手闊綽（右），曾在節目分享整牆的愛馬仕精品包收藏。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

在新聞曝光前，王姐就已經陸續發了澳門吃吃喝喝的動態，而在王大陸涉嫌殺人未遂事件爆發後，她依然更新了動態，身著紅色貼身洋裝，並搭配大紅色高跟鞋慶祝生日，並寫下：「吃吃喝喝走走停停 充好電 再出發。」

王大陸家境富裕，父親王台慶是身價上億的古董收藏家，當年王大陸想和恩師柴智屏解約，據傳就是爸爸出錢為他「贖身」。王姐姐不是藝人，但過去也曾接受節目訪問，分享自己的精品包收藏，不僅有整牆的愛馬仕，且每一款都6位數起跳，有的甚至價值上百萬。

▲王大陸（右）家境富裕，爸爸王台慶（左）政商人脈廣闊。（圖／資料照）