鳳梨4天前點名疲老闆「把貨款算清楚」　直播曝兩人真實關係

記者蔡宜芳／綜合報導

被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆驚爆跳票，引發高度關注。疲老闆3日現身坦言有借高利貸，才導致錢坑越滾越大；而日前點名要他出來負責的網紅鳳梨（吳泓逸），4日也在直播中做出了回應。

▲疲老闆日前驚傳跳票。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

鳳梨在2月28日曾公開發文，表示若疲老闆沒有出面主動算清楚貨款，就不會再念舊情。而疲老闆昨（3日）現身解釋後，鳳梨也於4日直播中還原情況，透露自己在疲老闆傳出跳票的當天，突然收到一堆訊息，他便立刻打電話聯絡對方，但找不到人，後來聯絡上疲老闆的老婆，對方表示「人在家餵孩子」。

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▲鳳梨4天前曾發文要求疲老闆出面。（圖／翻攝自Instagram／hongyi1717）

鳳梨表示，自己和疲老闆其實是朋友，所以不會有什麼事情，對方也已經承諾會在短時間內和他算清款項。至於傳說疲老闆被「帶走」，鳳梨則推測說，對象應該不是廠商或民間貸款公司，而是關心疲老闆的好朋友，他也認為不可能說跳票的當天，就一次十幾台聯結車把所有貨搬光。

▲鳳梨在直播中表示已經聯絡到疲老闆。（圖／翻攝自Instagram／hongyi1717）

此前，疲老闆驚爆經營不善，以「內部調整」為由暫停營業，引發部分廠商不滿。對此，疲老闆3日晚間開設直播，坦言自己野心太大、太心急，起初經營海產慘賠100多萬元，現在的公司更是砸了上千萬元經營，他有向民間借貸公司借錢，如今自己的公司和商標都不在手上，但未來會盡力討回來，一定會對廠商、顧客負責。