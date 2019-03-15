不用哈士奇！劇組堅持「6隻野狼」真實演出　結果失控襲擊影帝

記者林映妤／台北報導

世界經典名著改編電影《苦兒流浪記》由坎城影帝丹尼爾奧圖、天才童星馬勒姆派昆主演，電影神還原原著中許多經典場景，甚至讓人膽戰心驚的狼群襲擊橋段也安排了6隻歐洲野狼演出，同時有7位馴獸師坐鎮拍攝現場！

影帝丹尼爾表示：「那場戲開拍前的規則就是任何人都不能落單行動。」但當丹尼爾和導演討論走位時，有隻野狼差點跳上他的背，好在有馴獸師出面喝斥，讓全劇組嚇出一身冷汗！

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▲▼《苦兒流浪記》堅持用真狼演出，把演員嚇壞了。（圖／甲上提供）

《苦兒流浪記》導演安東尼堅持要用真實的野狼拍攝，讓馴獸師非常驚訝表示：「許多電影只用補拍鏡頭，其餘靠特效，很少有演員敢真的和狼演戲，而且數量還那麼多隻。」

因為野狼天生的侵略性實在太危險，尤其是當牠們看到陌生人和環境時更會因為好奇而興奮，當時在拍攝期間，影帝丹尼爾差點被野狼襲擊，他表示：「我後頭有一隻狼試圖跳到我背上，幸好旁邊3個馴獸師衝出來生氣地對著的狼喝斥，牠才慢慢從旁邊走開。」讓影帝嚇出一身冷汗。

這場戲拍到一半的時候，劇組甚至發現6隻狼竟慢慢地把所有人都包圍到中間，此後改成讓狼群分組拍攝才漸入佳境。直到飾演雷米的童星馬勒姆加入演出時，劇組為了安全考量才改哈士奇作為替身，最後片中幾分鐘的野狼戲竟拍了整整5天才完成，丹尼爾說：「和野狼拍戲真的是很大的挑戰，我相信觀眾能透過電影感受到這場戲的刺激震撼！」

《苦兒流浪記》3月15日上映。

▲直到童星加入，劇組這才把狼換成哈士奇。（圖／甲上提供）