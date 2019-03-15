八三夭阿璞外婆病危！　小巨蛋前「3天來回LA」忍悲傷開唱

記者關韶文／台北報導

八三夭將在3月20日發行《一事無成的偉大》自選作品輯，第一波釋出的新歌《外婆的告別式》許多歌迷聽到流淚，原來背後藏了一段洋蔥故事。去年八三夭台北小巨蛋開唱前，遠在美國的阿璞外婆傳出病危通知，阿璞放下演唱會緊急飛回去見外婆最後一面。

時間回到演唱會前五天，一通電話打亂所有行程：阿璞接到家人通知外婆的情況危及時很掙扎，因為八三夭即將要登上小巨蛋，在如火如荼的演唱會前夕，不知道是該回美國一趟見外婆的最後一面，還是留在台北準備演唱會。

正當練團時，其他四位團員與經紀人察覺阿璞似乎有心事，於是便開口關心，阿璞才說出口。團員與經紀人聽了則是鼓勵阿璞，「不要擔心大家練團情況或準備好了沒，就去美國看外婆最後一面，重點是不要留下遺憾。」於是阿璞便下定決心趕忙飛美國一趟，穿越一萬多公里的距離，只為了見外婆最後一面。

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▲八三夭新歌藏洋蔥故事。（圖／滾石提供）

阿璞在演唱會前及時回到台北，強忍著外婆離世的悲傷，不僅完美呈現了八三夭兩場萬人小巨蛋演唱會演出，更將這份情緒專換為創作能量，寫下近年唯一的閩南語歌詞《外婆的告別式》。這首是阿璞把愛轉化為優美的詞，將情珍藏於遺憾的歌。「沒在你的身邊，我們都是流浪的遊子。」八三夭真人真事毫無改編，再次創造親情的動人之作。

《外婆的告別式》是由鼓手阿電創作的曲，也是第一首不是由主唱阿璞全創作的八三夭歌曲，首次譜曲的阿電說：「阿璞其實都很鼓勵大家去創作，當初我只是想要寫一首勵志的歌，對我來說曲子是一個沒有那麼具象化的東西，阿璞後來把他的詞放進來之後，原來我的曲聽起來可以很巨大。」新歌MV已經正式上線，而八三夭3/23的「一事無成的偉大」將在高雄開唱。

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