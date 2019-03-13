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淑慧舉手！「初戀男友」在找你　VIP演唱會座位留好了

記者關韶文／台北報導

演唱會求婚不稀奇，歌手在演唱會幫好友舉辦代尋初戀女友的「超級任務」，才是第一遭！每月一場、一年限定的Legacy「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會邁入倒數第二場，寫過無數膾炙人口情歌的羅大佑，至今依舊浪漫不減，決定透過自身力量，協助好友找到「初戀女友」。

羅大佑聽聞多年好友《週3聚樂部》合辦單位Legacy總監阿舌，曾與初戀女友「陳淑慧」一同參加羅大佑1983年的跨年演唱會，阿舌一直希望當時引領他認識羅大佑音樂的重要人物、失聯數十年的初戀「陳淑慧」能參加《週3聚樂部》演出，感謝當年作為他的音樂品味啟蒙。

▲▼羅大佑。（圖／Legacy提供）

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▲羅大佑替好友協尋初戀。（圖／Legacy提供）

重義氣且感性的羅大佑樂當月老，特別於白色情人節前夕宣布，3/27《週3聚樂部》演唱會將舉辦協尋好友阿舌的初戀情人「超級任務」，演出當天保留VIP座位區，免費邀請陳淑慧與其親友一同觀賞演出，希望粉絲們若認識這位「陳淑慧」能幫忙轉達這樣的好消息，讓好友與「陳淑慧」在3/27《週3聚樂部》演唱會重逢！

場場歌單不同的《週3聚樂部》演唱會，3/27 「經典不插電」主題將帶來耳目一新的經典改編，會後也有極為難得的簽名會，凡攜帶「1983、1984年跨年演唱會相關回憶物品」出席，亦或是持「青春舞曲- 羅大佑演唱會實況精華」專輯。

 

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