龍俊亨斷開鄭俊英淫片案　深夜發文：重新一次檢視自己

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體HIGHLIGHT的才子龍俊亨意外捲入勝利與鄭俊英「老司機群組」醜聞，雖然他一開始透過公司否認「龍」姓藝人是他，但稍晚已證實的確跟鄭俊英有過這段對話，但是1對1聊天時說出，他也鄭重在IG上發表聲明，「無心下反問對方的一句話，也的確是做錯了」。

▲龍俊亨發文澄清。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

龍俊亨在南韓時間深夜11點半，在IG上為擔心他的粉絲們發表正式聲明，「聽到今日報導的內容說我有參與這次的事件，或是有牽涉此案，讓我非常慌張。」也謙虛自省，「不管事實對錯，光是和這件事有關，或是名字被提及，就讓我重新一次檢視自己。」

請繼續往下閱讀...

龍俊亨稍早已向媒體澄清，雖然鄭俊英曾經向他透露自己拍攝的性愛影片被抓到了，然後龍回了一句「被女方嗎？」這段話的確是他說的，但並非是在所謂的「老司機群組」，而是私人一對一的對話，對於報導把他跟群組連結，「前後時間編排後的報導內容，全部都不是事實，我聽到這些報導的當時，連當時有發生這些事的認知都沒有。」

►更多【勝利】相關新聞

但他也承認當時無心的回話可能做錯了，「即使是我無心下反問對方的一句話，也的確是做錯了，未來將會對所有發言都更慎重小心。」謹慎發表自己的立場。

龍俊亨IG全文：

大家好，我是龍俊亨。

連我都跟著混亂了，因為我而感到擔心或憤怒的人似乎很多，因此直接在這裡發文。聽到今日報導的內容說我有參與這次的事件，或是有牽涉此案，讓我非常慌張。先不管事實對錯，光是和這件事有關，或是名字被提及，就讓我重新一次再度檢視自己。把前後時間編排後的報導內容，全部都不是事實，我聽到這些報導的當時，連當時有發生這些事的認知都沒有。

即使是我無心下反問對方的一句話，也的確是做錯了，未來將會對所有發言都更慎重小心。

龍俊亨敬上