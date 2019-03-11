「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利的「老司機群組」裡面，歌手鄭俊英不但偷拍女性私密影片，還樂於與朋友分享，最新「超渣對話」也被公開，和女性在「喪禮」認識直接搞上床，甚至還說「沒被女方抓到就可以假裝談戀愛，繼續發生性關係」，對話內容令人髮指。

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▲鄭俊英被曝光超渣對話！（圖／翻攝自鄭俊英IG）

從《SBS 8點新聞》報導，鄭俊英2015年末開始就和朋友分享偷拍來的性愛影片，有一名女性發現後，希望鄭俊英能保密，千萬不要流出去，沒想到男方根本沒理會女方的請求，在對話裡說，「拍好影片發出去的時候被抓到了」，這時一名龍姓男歌手回：被那個女生抓到？鄭才回，「恩...顆顆顆顆顆顆，要是沒有被抓到影片的話，就可以假裝談戀愛繼續做（指發生性關係）了。」

▲鄭俊英惋惜沒被抓到就可以繼續假裝戀愛上床。（圖／翻攝自SBS）

不僅如此，有一次鄭俊英在群組發送一段私密影片，李姓歌手（新聞報導指出為勝利）笑問：這誰...顆顆顆，鄭就回，「今天剛在喪禮見面就嘿咻了」，這時李姓歌手感到特別興奮回他，「顆顆顆顆...太好笑了...顆顆顆顆...超強的...顆顆顆，我認證。」

▲鄭俊英和勝利對話，連參加喪禮都可以找到下一個獵豔目標。（圖／翻攝自SBS）

《SBS 8點新聞》持續公布幾段對話，像是李姓歌手敲碗：「把影片交出來，快點」，鄭回他沒有拍。還有一段是李姓歌手很興奮，鄭就說，「我影片拍給你」，然後對方又開心笑了。

▲▼鄭俊英和勝利的對話，顯示勝利對於偷拍影片非常興奮。（圖／翻攝自SBS）

另外一段是鄭俊英說要調成無聲拍照，然後把聲音給錄下來，然後金姓友人也疑似做相同行為，寫下「我結束了，也錄音了」。顯見變態行徑早就不是一兩次，同時有多人知情。

▲鄭俊英說要改靜音偷拍，還錄音，金姓友人也說他也錄音了。（圖／翻攝自SBS）