張嘉倪「現場未P畫面」曝光！　一看膚色…網驚：好黑喔

記者傅家妤／綜合報導

女星張嘉倪以《延禧攻略》「順嬪」一角成功讓更多觀眾認識，在劇中有「最美妃子」的稱號，不過近日有網友在網路上曝光一組她的「未修圖」真實照，發現她的膚色不如平日照片或節目上所呈現那樣白皙，膚色看起來甚至還比身旁的老公還黑，立即掀起不少熱議。

▲網友曝光巧遇張嘉倪的側拍照。（圖／翻攝自微博／張嘉倪工作室、「娛樂news」）

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張嘉倪近期和老公買超參加《妻子的浪漫旅行》第2季，夫妻倆甜蜜的感情讓人稱羨。近日有網友在微博上曝光一段巧遇夫妻倆的側拍影片，只見張嘉倪身穿一襲淺粉紅色洋裝，拉著老公在遊樂園裡熱舞。她在原地旋轉數圈後，依偎到老公買超身上，前方閃光燈閃不停，看來她似乎是在與老公拍攝宣傳照，畫面非常甜蜜。

▲張嘉倪膚色看起來有點黑。（圖／翻攝自微博／「娛樂news」）

只是影片中的張嘉倪，膚色似乎黑了不少，後來有網友翻出官方曝光的宣傳照，一對比之下，發現她真人比照片中黑了不止一個色階，膚色與平時螢光幕上的她有些許出入。

▲張嘉倪官方曝光的照片上，看起來非常白皙。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

對比畫面曝光後，網友紛紛驚呼「真的好黑喔」、「這也修太多了吧」、「影片最後那個素顏路人都比她白好多」，隨後有粉絲為她抱不平：「拍攝角度暗好嗎，這個角度拍出來沒有白的人」、「是這件衣服顯黑」，正反兩極意見掀起一陣論戰。

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／「娛樂news」）

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