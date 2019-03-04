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《倚天》演金毛獅王「全程自己翻白眼」　徐錦江揭17年前秘辛

記者傅家妤／綜合報導

新版《倚天屠龍記》日前開播，討論度居高不下，連帶多年前翻拍的版本，也被網友拿來一一比較，而港星徐錦江過去飾演金毛獅王的片段也被翻出，不少網友都大讚他是多年來「演得最好的」，全因當年他在拍攝此劇，飾演瞎眼的金毛獅王時，完全沒有靠任何輔助，而是全程「自己翻白眼」出鏡。

▲▼徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江、秒拍）

▲徐錦江在2002年版《倚天屠龍記》飾演「金毛獅王謝遜」。（圖／翻攝自秒拍／圈內大神）

徐錦江演戲經驗豐富，曾參演過多部知名影視作品，其中在電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」、《九品芝麻官》裡的「豹子頭」，最讓人印象深刻，而他凶狠、威猛的形象也早已深入人心。他也曾演過2002年版《倚天屠龍記》中的金毛獅王謝遜，他在飾演該角色瞎眼、與張無忌的父母一起流落荒島的戲碼時，整整十幾集，不戴變色隱形眼鏡，而是靠「自己翻白眼」完成，讓眾人驚嘆不已。

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▲▼徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江、秒拍）

▲當時蘇有朋飾演「張翠山」以及成年版的「張無忌」。（圖／翻攝自秒拍／圈內大神）

不少網有得知以後，紛紛驚呼：「真的太了不起了，我10秒都受不了」、「最強金毛獅王無誤」、「這樣翻白眼到底是怎麼撐過去的」，掀起不少熱議，隨後徐錦江本人還在微博上回應此事，並曝光當時的拍攝趣事：「當年因為翻白眼出演金毛獅王這個角色，拍打戲看不見對方，臉上還中了一劍。」可見為了該劇他真的吃了不少苦。

▲▼徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江、秒拍）

▲徐錦江全程「自己翻白眼」。（圖／翻攝自秒拍／圈內大神）

▲▼徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江、秒拍）

▲徐錦江回應。（圖／翻攝自微博／徐錦江）

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徐錦江, 倚天屠龍記, 金毛獅王

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