14年前曾患乳癌　金馬女配金燕玲「二度罹癌」染髮暴哭

記者傅家妤／綜合報導

64歲資深台灣女星金燕玲多年來在香港演藝圈打滾，多次奪得香港金像獎、金馬獎最佳女配角獎項，被譽為「配角天后」，日前她在電台節目上透露，在2019年初被診斷出罹患子宮癌，已經開刀切除淋巴、子宮和盲腸，未來要接受6次化療。

▲金燕玲自爆罹患癌症。（圖／資料照／攝影中心）

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金燕玲過去曾有過2段婚姻，與第2任前夫育有一女，年初女兒從英國返家，在對方的提議下，母女倆決定一起去做身體檢查，沒想到她就被診斷出罹患子宮癌第一期。她日前上同居好友的電台節目《大玩派》受訪時透露，當她得知此消息時，正逢農曆新年前幾日，於是她決定去染髮，在過程中，她忍不住在髮廊內痛哭，嚇壞不少人。





▲金燕玲憑藉著《一念無明》奪得第36屆香港電影金像獎最佳女配角。（圖／甲上提供）

隨後，金燕玲透露，子宮內長的是惡性腫瘤，因此不能做微創手術，必須一次切除淋巴、子宮和盲腸，之後還要做化療、電療。因她在2005年曾患上乳癌，深知病人最需要的其實是旁人「別吭聲」，因此她在手術結束後，才告知家人，動手術一事也只有同性「靈魂伴侶」阿蘇，及好友關之琳知道。

目前她的治療已經出現副作用，金燕玲透露自己現在已經開始掉頭髮，之後她可能會選擇剃光頭，「掉頭髮真的很可怕，我已經有了心理準備，已經準備好了。」在接受化療期間，身體會過於虛弱，體力也會不足，因此她也取消了4月要來台的拍攝工作，之後體力允許的話，她也希望可以上同性密友「阿蘇」的電台節目分享化療的近況。