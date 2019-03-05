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陳凱歌帥兒考試「被鎖門外」　全校第1個到…尷尬站外面

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星陳飛宇是名導陳凱歌、演員陳紅的二兒子，年僅18歲的他，5日出現在北京電影學院考場，似乎是因為太在意考試，他一大早就出現在學校門口，是全校最早到的考生。但因為學校還沒開，他人到了以後，只能站在門外等，被鎖在門外的畫面曝光後，掀起了不少熱議。

▲▼陳凱歌、陳飛宇。（圖／CFP）

▲陳飛宇第一個到校參加考試，沒想到校門還沒開。（圖／CFP）

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據大陸媒體《鳳凰網娛樂》報導，陳飛宇5日現身北京電影學院，準備參加第四輪考試，只見他身穿褐色皮外套，搭配迷彩長袖上衣，全素顏依舊非常帥氣。只是他似乎是全校第一個到達的考生，因為去得太早，校門也還沒開，他只能站在門外等候。

▲▼陳凱歌、陳飛宇。（圖／CFP）

▲陳飛宇一臉無奈在外等候。（圖／CFP）

因當時校門外已經聚集了大批媒體，也有不少民眾駐足觀看，陳飛宇在等候校門打開的期間，身邊早已圍了不少人，大家還紛紛掏出手機拍攝，面對這種狀況，他不僅沒有生氣，非常親民地讓大家拍攝，臉上還掛著笑容，非常可愛。照片曝光後，不少人大讚他非常可愛、帥氣，也有粉絲笑言：「飛宇弟弟真的太拼了」、「真是個乖寶寶」，掀起不少熱議。

▲▼陳飛宇。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

▲被眾人圍著拍攝，陳飛宇依舊面帶微笑。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

事實上，陳飛宇雖然年僅18歲，不過在2010年就曾參演電影《趙氏孤兒》與范冰冰、黃曉明等人合作，隨後對演戲產生了興趣，加上他也繼承了媽媽女神基因，擁有清秀帥氣外型，因此很快就順利出道並走紅，2016年他曾跟在父親身邊，在電影《妖貓傳》中擔任導演助理，學習電影拍攝，報考北京電影學院，也成功闖到第四輪考試，如果真的考上的話，他將成為趙薇、黃曉明、王俊凱、吳磊等人的師弟，星途一片光明。

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