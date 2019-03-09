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周潤發「被爆頭」後首露面！　頭縫5針…隔2天登山被捕獲

記者傅家妤／綜合報導

港星周潤發作風親民，先前來台慢跑登山、搭捷運等，瞬間掀起一陣發哥旋風，不過他日前在拍戲時出了意外，被對手演員誤傷到左邊額頭，頓時血流滿面，嚇壞不少人，不過他日常行程似乎沒有因受傷而受到影響，近日還在登山時被民眾巧遇，他不僅答應與對方合照，還親自回應了自己的傷勢。

▲▼周潤發。（圖／CFP）

▲周潤發日前拍戲被對手演員誤傷。（圖／CFP）

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周潤發先前在拍攝電影《驕陽歲月》時，不慎被對手演員誤傷到左額，被打傷的當下，他仍強撐著疼痛，頂著血流不止的傷口繼續完成該場追債戲碼，沒想到導演一喊卡，他到旁邊一坐下，血才順著臉往下流，這時大家才發現原來他受了傷，之後才緊急送醫，傷口縫了5針。據悉他在接受治療後，僅休息了2個小時，就隨即回到片場繼續拍攝，拼博精神讓人敬佩。

▲▼周潤發。（圖／Facebook／大帽山茶水亭蓮姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉絲登山時捕獲野生周潤發。（圖／獲「大帽山茶水亭蓮姐」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過周潤發雖然受了傷，但似乎並未因此暫停登山運動，經營粉絲專頁「大帽山茶水亭」的蓮姐，9日就PO出了一張與周潤發的合照，畫面中只見周潤發身穿螢光綠色的登山衣，與往常一樣負責掌鏡自拍，蓮姐在發文中透露，是在大帽山巧遇周潤發並轉述：「發哥說自己已經沒事了，已經開工了，要大家不用擔心。」不少粉絲看了以後，才終於放下心頭大石，並大讚周潤發看起來依舊非常帥氣、氣色也很好。

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