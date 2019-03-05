《鳥來伯》香腸伯台中出車禍！　開Lexus撞上公車

娛樂中心／綜合報導

資深藝人長青在台中出車禍！他5日下午開車行經台中市台灣大道、精誠路口時，與雙節公車擦撞，所幸無人受傷，雙方決定報警處理，警方到場進行酒測，確認兩人並無酒駕。不過長青在現場看到媒體時，面色鐵青，揮揮手稱「這不是好事！」拒絕受訪。

▲長青在台中開車發生意外。（圖／翻攝自Facebook／長青）

據悉，長青當天所駕駛的是LEXUS LS430轎車，他在台灣大道、精誠路口與公車發生擦撞，事故發生後，公車乘客搭乘接駁車離去，長青與司機留下等警察，警方到場時，所有的乘客也已經全數離去，現場無人受傷，由於路口沒有監視器，雙方肇責仍有待釐清。

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▲長青近年早已淡出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／長青）

據《聯合報》報導，警方表示，長青是要從快車道切入慢車道，不慎與雙節公車發生擦撞，他也被嚇得不輕，長青的轎車右前保險桿擦損，公車左側車身擦損，在看到趕到現場的媒體，他臉色鐵青、揮揮手拒絕受訪：「這不是好事情！」做完筆錄後就隨即離去。

現年75歲的長青出道超過57年，近年來早已淡出螢光幕，他的代表作包括《傻女婿》、《鳥來伯與十三姨》裡的「香腸伯」等，2006年62歲的他梅開二度，娶小31歲嫩妻鍾淑雅，隔2年迎來女兒，愛女現已就讀小學六年級。