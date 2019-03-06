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《冰與火8》最後一戰「拍了77天」　艾莉亞累垮崩潰暴哭！

記者傅家妤／綜合報導

《冰與火之歌：權力遊戲》將於2019年畫下句點，最終季將在4月14日開播，。近來全體演員登上雜誌封面，在訪談中提及，他們用了整整11個星期，才完成拍攝最後一場大戰的戲碼，飾演「艾莉亞公主」的梅茜威廉絲（Maisie Williams）甚至一度累到崩潰，足見這場最後戰役的場面有多浩大。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

▲《冰與火之歌8》的最後一場戰役場面拍了11個星期。（示意圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

《冰與火》全體演員近來一起登上《Entertainment Weekly》雜誌封面，他們在訪談中曝光不少拍攝趣事，並提及在拍攝最後一季的這10個月中，劇組工作人員最痛苦的事情，莫過於就是防止劇情外洩。

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即便是在拍攝時，空中有一架直升機經過，全體人員都必須停止，直到工作人員向民用航空管理局確認了該架直升機飛行人員的身分，才得以繼續。據悉劇組甚至神通廣大到把北愛爾蘭的片場，設為禁飛區，只要發現任何低空飛過的直升機或小型飛機，他們都會特別去確認。

▲《冰與火》全體演員一起登上雜誌封面。（圖／取自IG／《Entertainment Weekly》）

另外，導演之一David Nutter透露，最終季絕對不會讓觀眾失望，「這次將會是最感人，也會是有最多主要角色同框畫面的一次。」為了拍攝劇中的最後一場大戰，劇組全體人員耗費了整整11個星期才完成拍攝。「艾莉亞公主」梅茜威廉絲透露，這是她加入《冰與火》以來，第一次參加大戰，「很奇怪，之前每一次的大戰裡都沒有我，所以我根本不知道拍這種戲有多辛苦」日以繼夜趕拍幾乎讓她體力耗盡，她甚至有幾次因為太累，在原地崩潰大哭。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

▲「艾莉亞公主」梅茜威廉絲在拍攝最終季的戰爭戲時曾累到崩潰大哭。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

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冰與火之歌, 梅茜威廉絲, Maisie Williams, 艾莉亞公主

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