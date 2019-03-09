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男星患漸凍「病況惡化」肌肉流失　月花3萬哀：不知能撐多久

記者傅家妤／綜合報導

香港藝人吳博君過去曾參演過不少經典港劇，雖多是接演草根人物或是綠葉角色，但對熟悉港片的觀眾來說，他絕對也是熟面孔之一。他在2018年被診斷出患上「漸凍症」，幸虧獲得圈中友人、明星出手相助，才終於重拾希望。不過日前他出席活動時透露，病況沒有好轉，身上的肌肉也已經漸漸流失，行動必須靠輪椅輔助。

▲吳博君40歲遭無線台裁員。（圖／翻攝自網路）

▲吳博君40歲遭無線台裁員。（圖／翻攝自網路）

吳博君7日出席香港「藝進同學會」晚宴時，透露身體狀況並沒有進展，甚至有惡化的跡象，如今行動必須靠輪椅或枴杖輔助。據香港媒體報導，吳博君當天是坐著電動輪椅，在妻子的陪同下現身，被問及身體近況時，透露雖然有定期到醫院回診，但仍無法減緩病情，如今身上的肌肉已開始逐漸流失，行動不便。

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▲▼吳博君。（圖／翻攝自微博／頭條號／娛樂小豬說）

▲吳博君2018年被確診患上漸凍症。（圖／翻攝自微博／頭條號／娛樂小豬說）

談及每月醫藥費，吳博君坦言壓力非常大，一個月單是醫藥費就高達港幣1萬元（約台幣3萬9千元），而患有輕微小兒麻痺症的妻子，必須全天候照顧照顧他，只能辭掉工作，夫妻倆沒了經濟來源，如今只能靠積蓄及圈內外好友的金援生活，「暫時有人幫忙，但不知道人家可以幫到什麼時候，那個朋友不是圈中人，我也擔心經濟問題，不知道可以撐多久，我自己現在還是有一點點積蓄的。」

▲▼吳博君。（圖／翻攝自微博／頭條號／娛樂小豬說）

▲吳博君靠好友金援度日。（圖／翻攝自微博／頭條號／娛樂小豬說）

現年61歲的吳博君，在70年代加入香港無線電視台出道，過去多出演綠葉角色，不過1997年他因受到金融風暴影響，遭到裁員，不得已離開演藝圈，期間曾做過清潔工、麵包師傅等，沒想到2018年他再度出面受訪時，就被確診患上「運動神經元疾病」（MND），也就是俗稱的「漸凍症」，當時醫生直接告訴他「沒有藥醫」，想到自己一天比一天瘦弱，頭腦很清醒，身體卻動不了，讓他難以接受。

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