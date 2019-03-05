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2大教主合體！　楊丞琳、王心凌「同框嘟嘴」少女感爆棚

記者傅家妤／綜合報導

歌手楊丞琳與王心凌素來感情都非常好，雖然鮮少有合作機會，但兩人私底下一直都是閨蜜，近日她們不約而同地到法國工作，沒想到卻在飛機上相遇，還拍下了合照，雖然都已經年過30，但兩人看起來依舊猶如少女般，非常漂亮。

▲▼楊丞琳、王心凌。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲楊丞琳、王心凌合照。（圖／翻攝自微博／王心凌）

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現年36歲的王心凌出道後，就被媒體譽為「甜心教主」，雖然已經出道16年，外貌依舊沒有太大的改變，是演藝圈中出了名的凍齡女星之一。近日她在社群網站上透露，結束法國工作，準備飛回台灣時，竟碰巧在機上遇到閨蜜楊丞琳：「回家，機上相遇My dear楊丞琳」，不僅標註了對方，還特別在文末留下愛心貼紙，非常可愛。

▲▼楊丞琳、王心凌。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲楊丞琳受品牌邀約到法國出席活動。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）

姐妹倆還特別拍下合照，畫面中只見王心凌戴著紅色圓帽，俏皮嘟嘴，而同樣擁有教主稱號的「可愛教主」楊丞琳，則是身穿灰色針織毛衣，把長髮撥到一邊，也擺出同款嘟嘴表情，超凍齡的兩人肌膚依舊白皙緊緻，即便擺出少女的的嘟嘴表情，也完全沒有任何違和感。

▲▼楊丞琳、王心凌。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲王心凌日前也在法國參加時裝周。（圖／翻攝自微博／王心凌）

不少網友看了兩人合照後，紛紛激動直呼：「兩個都好漂亮喔」、「好可愛的姐妹」！雖然如今已經較少用「教主」來稱呼2位，但看到兩人再次合體，也瞬間勾起粉絲回憶，「甜心教主和可愛教主，世紀大合照」、「青春」，意外掀起不少熱議。

▲王心凌。（圖／翻攝自IG／王心凌）

▲網友留言。（圖／翻攝自IG／王心凌）

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