直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送...全場看傻

「甜蜜天后」王心凌今晚在小巨蛋開唱，此次「升級版」演出換了7套全新造型，既甜美又性感，開場的兩套服裝「Bite Back銀耀戰甲」和一襲玫瑰紅禮服，大秀吹彈可破的雪白肌膚，酥胸、筆直美腿、螞蟻腰全大放送，讓觀眾都看到目不轉睛。

▲▼王心凌今晚開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」今（23日）起，一連兩天在台北小巨蛋舉行，這場巡演自2023年9月從台北小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH2.0」升級，至今歷時855天，唱遍31個城市，77場演出，終於回到家鄉。不只演出內容再進級，全場連換7款造型，相當有誠意。

開場王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態和磅礡氣勢，瞬間引爆上萬觀眾情緒，帶來充滿節奏感的〈BITE BACK〉，讓全場氣氛瞬間被點燃。隨後，她一連唱跳三首快歌〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，一連20分鐘快歌不間斷。

▲王心凌露出纖腰和鉛筆腿。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

不過她唱到〈Honey〉時，走下樓梯差點跌倒，好在她很快穩住身體平衡感，鎮定繼續唱跳。她也開心用客語、台語及國語向粉絲打招呼，靠近歌迷時還不忘提醒大家「記得開美顏」，隨後開心直呼：「很開心再次回到台北小巨蛋，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是 大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望。」

▲王心凌一襲玫瑰紅禮服襯得她整個人都在發光。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌在這橫跨兩年半的巡演旅程中，歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但王心凌始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置，自律的她除了口罩不離身、嚴格的身體管理，更維持高度節制的作息與生活節奏，反覆檢視身體訊號、調整排練與休息比例，學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。