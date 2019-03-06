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快訊／歌后「經濟、身體雙壓力」輕生！　議員破門：她在哭

▲▼應曉薇。（圖／記者關韶文攝）

▲應曉薇代表家屬受訪。（圖／記者關韶文攝）

記者關韶文／台北報導

「月亮歌后」李珮菁1976年以《我愛月亮》一曲走紅，1979年動脊椎手術時造成下半身癱瘓，去年才傳出神經恢復60％的好消息，6日一早卻突然在臉書發佈疑似想輕生的文章嚇壞眾人，議員好友應曉薇得知消息，第一時間到達現場，協助就醫。

李珮菁人在三總接受急救，下午一點時應曉薇代表家屬受訪，「我現在所講的每一句話都是經過家屬同意對外發言，因為經濟上和身體病痛上，長期受到連止痛藥都止不住的痛，痛到實在不想要活下去，但現在的情緒都藉由三總醫療團隊協助中。」

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被問到現在的狀況，應曉薇則表示，正在醫療中，「希望透過她自己的例子，讓大家知道脊椎病痛的痛苦，因為從23歲到現在，痛到不知道如何結束自己，但是她覺得自己很傻，不是故意的，只是真的痛不欲生。」

被問到是否看經濟狀況有關，應曉薇表示並不了解，應該是雙重壓力。還原稍早情況，應曉薇則說，「早上幾個親近朋友得知她要告別，我就打電話給她，早就9;40到達，10點多社會局、消防局、衛生局都已經到達。後續事情等一切穩定後，再來代表回答。」被問到是否有用藥，應曉薇表示不方便代表回答，其他關於專業將交由醫院回答，目前在休息中，現在只能代表家屬回答希望對外說明的部分。

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月亮歌后, 李珮菁, 應曉薇

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