吳奇隆罕見曬照為劉詩詩慶生！　「結婚4年第一次」閃瞎網友：大半夜嚇到我了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳奇隆於10日0:01曬出一張帶有心型的煙火照，馬上被猜到是為愛妻劉詩詩慶生！兩人結婚4年，現在妻子懷有7個月的身孕，即將迎接第一個寶寶到來，粉絲也紛紛獻上祝福。

▲吳奇隆、劉詩詩結婚4年。（圖／翻攝自微博）

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吳奇隆開設微博以來，最常分享美食照，被網友笑虧「美食博主」，10日曬出心型煙火照，再加上愛心表情符號，這天也正好是愛妻劉詩詩的生日，立刻被聯想到是為老婆慶生。他罕見曬照對妻子表達愛意，被笑「大半夜是玩啥呢」、「大半夜突然更博，嚇死我了」、「灑了狗糧」，留言串湧入眾多粉絲回應「隆哥記得把詩詩餵胖一點」、「祝你們永遠幸福下去」、「完全沒想到會發，還是那麼甜」、「實力寵妻沒錯了！」

▲吳奇隆微博鮮少曬恩愛，第一次曬照為劉詩詩慶生。（圖／翻攝自微博）

因《步步驚心》人氣飆漲的吳奇隆，戲外也和劉詩詩感情修成正果，兩人幸福婚禮堪稱娛樂圈佳話。他鮮少在社群網站上發文曬恩愛，不過往返兩岸忙工作時，總會在機場被目擊夫妻倆親密依偎、有說有笑的模樣，現在老婆在台灣待產中，何時迎接寶寶誕生，也成為2019年最受矚目的娛樂圈話題。

▲吳奇隆、劉詩詩在機場被目擊，總是甜蜜相依羨煞旁人。（圖／CFP）

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