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鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

香港歌手鄧紫棋雖然和公司鬧翻，仍承諾為了粉絲照常演出，9日也依約在澳門舉辦演唱會，沒想到當晚竟又發生突發狀況，整場活動延遲了整整2個小時，她除了在後台焦急PO文，一連寫下多次對不起，到了晚間10點多終於開場，她也親自90度彎腰鞠躬，鄭重向等候許久的歌迷道歉，「真的太對不起了。」

▲鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

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演唱會原訂晚點8點開始，但一直到10點都還沒有動靜，當時人在後台的鄧紫棋，也透過微博發文，向粉絲傳達現場狀況，以及演唱會延遲的原因，「各位抱歉…知道大家從8點等到現在但演唱會還沒開始……我問了工作人員，他們說是技術故障，台上有兩個很大的升降台在開場前突然不動…很抱歉很抱歉，讓你們等了快兩個小時！」

鄧紫棋坦言，深知許多人是特地坐船前往，也有許多趕著坐船回去，面對如此突如其來的狀況發生，她也十分焦心，「對不起對不起對不起！！！我不知道可以怎麼辦…我等下一定盡我最最最大的努力為大家表演！對不起！」

▲鄧紫棋道歉全文。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

▲鄧紫棋道歉全文。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

據悉，演唱會空轉約兩個多小時，台上字幕顯示：「各位觀眾：十分抱歉，因個別器材出現技術故障，為保障演出人員安全順利進行演出，大會現正搶修中，不便之處，敬請原諒。」讓現場一度有民眾鼓譟怒喊「退票」，一直到晚間10點多，演唱會才正式開始。

▲鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光。（圖／翻攝自微博）

▲開場後，鄧紫棋解釋稍早情況，並向台下歌迷90度鞠躬。（圖／翻攝自微博）

鄧紫棋一上台，立刻向現場所有人表達歉意：「讓你們坐在座位上兩個小時，真的太對不起了。」她提到，稍早有在社群網站發文、直播，就是希望能夠藉此，讓台下觀眾在等待的2個小時裡頭，可以不那麼沉悶，「這是我唯一能夠，就是隔著一個空間，希望可以娛樂到大家的（方法）。」

▲鄧紫棋一度透過直播和台下等待的觀眾們喊話。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

▲鄧紫棋一度透過直播和台下等待的觀眾們喊話。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋坦言，知道許多人是特地坐船來的，不少人趕著搭船回家，於是上台前，她非常緊張，也感到相當抱歉。不過，在開場前，她站在遠處望向觀眾席，眼前看到的，居然是現場幾乎還是滿座的狀態：「我真的特別感動。」加上她在出場後，眾人依舊給予熱情的歡呼聲，除了表達感謝，也以90度彎腰鞠躬，向現場眾人致上最深歉意。

►點我看鄧紫棋90度鞠躬畫面

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　 當面開罵製作人：我忍很久了

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