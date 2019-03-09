張立昂音樂會「嘉賓是邵雨薇」！　分手2年罕見同台前女友

記者劉宜庭／綜合報導

張立昂日前推出新單曲《感應心電》，並在9日舉行個人首場音樂會，不但吸引大票粉絲前往力挺，更驚人的是，當天現身的嘉賓，竟是前女友邵雨薇，雙方過去已在2017年8月分手，如今相隔2年罕見同台，也讓雙方粉絲又驚又喜。

▲張立昂音樂會嘉賓是邵雨薇。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）



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張立昂出道8年，9日首度舉辦個人售票音樂會《感應 張立昂》，吸引大票粉絲前往力挺。當晚，邵雨薇驚喜現身會場，隨後也透過Instagram發文，曬出雙方一系列合照，文中更引用男方新歌名稱，隔空暖心喊話，「有一種感應心電，從演員到歌手，多麼幸運，一起加油。」

▲張立昂9日晚間首度舉行個人音樂會，嘉賓竟是前女友邵雨薇。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

其實這場活動，對張立昂來說意義重大，早在3個月前受訪時，他就難掩緊張情緒，「我的壓力來自於希望把它做好，像Legacy這樣中大型的音樂會是我自2015年開始演戲之後就沒有再多想過的事情，現在終於美夢成真，接下來希望能夠有更好的音樂作品，也希望大家會喜歡我的演出。」如今順利舉行，前女友邵雨薇現身力挺的舉動，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

事實上，邵雨薇和張立昂當年因合作《1989一念間》，「澈真CP」走紅，戲外也一度擦出愛火，目前雖然分手，但依舊維持好友關係，她2018年舉行生日聚會時，男方也到場端出壽桃祝賀，友好互動讓雙方共同好友都大讚心態很成熟，堪稱是「分手情侶最佳典範」。



▲先前邵雨薇生日時，張立昂曾現身端壽桃送上祝福。（圖／翻攝自邵雨薇、張立昂臉書）