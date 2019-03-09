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高中生拍片想紅「上課剪腋毛、剃光頭」　1月後被學校抓包…退學了！

記者張筱涵／綜合報導

隨著Youtuber的興起，Youtuber也開始成了現在青少年們最嚮往的職業之一，這也開始出現了很多為了紅而拍攝許多不符合道德倫理的影片。日本就有3名高中生在大約一個月前開設Yotuube頻道，並取名為「我討厭上學」，內容都是在上課的時候挑戰刮腋毛、剃光頭等等奇特題材，結果最新影片表示：「退學了！」

▲由3名日本高中生開創的「我討厭上學」頻道頭像。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。YOUTUBE）

▲由3名日本高中生開創的「我討厭上學」頻道頭像。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。YOUTUBE）

「我討厭上學」創立頻道以來皆以極限挑戰上課能做到多誇張的事情來作為題材，像是刮腋毛、把自己剃成光頭或是拍攝抖音等等，都是一些平常在上課時無法想像會去做的事，也因為以「真實學校」作為背景、話題又十分聳動，他們的頻道在短短一個月內就衝破10萬人訂閱，每支影片的點閱也都從萬、十萬開始起跳。

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▲高中生們曾慶祝不到一周訂閱人數就快破萬。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 推特）

▲高中生們曾慶祝不到一周訂閱人數就快破萬。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 推特）

部分網友們看得很樂在其中，但也有部分人認為這些行為實在不妥當，畢竟拍攝的當下是真正在上課的時候，並非只是演戲，這件事情也跟著傳到校方耳裡，過不久其中一個成員就上傳了一支首圖為「退學許可書」的影片，並對著鏡頭表示自己退學了。

雖然該高中生主張「我退學了」，但時機點也讓網友們忍不住聯想「根本是被退學的吧」，許多人也跟著湧入該影片下方留言表示，「不喜歡學校的話就不要去，反正也不是義務教育，認真聽課的學生很可憐，你們太自私了」、「你懂退學的含意是什麼吧？不會因為單純討厭誰就將他退學的，不喜歡學校就不要上課，別讓父母白繳學費」。

▲高中生們曾慶祝不到一周訂閱人數就快破萬。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 推特）

▲頻道開設一個月引起話題後，其一同學退學。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 YOUTUBE）

該退學影片也在一個禮拜內突破百萬點閱，原本沒注意到該頻道的日本網友也跟著加入討論，事情越演越烈的情況下，他們也再拍了一則3人同時面對鏡頭道歉的影片，並改口說該學生只是轉學並不是退學，沒想到事情會鬧這麼大感到相當抱歉。不過，眼尖的網友發現退學的當事者在其他人說到一半時露出忍不住想笑出來的表情，接著他在7日也上傳了一則毫無反省之意的24小時自拍影片，讓網友們大嘆「沒救了」、「完全沒在反省」、「讓社會教訓你吧」。

▲高中生們曾慶祝不到一周訂閱人數就快破萬。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 推特）

▲退學的其一男同學7日上傳新影片，並沒有因為退學的事情或網友評論受到影響。（圖／翻攝自僕は学校がキライだ。 YOUTUBE）

▼「我討厭上學」最新影片：炎上中のYouTuberの24時間に密着してみたら反省してなかった。（影片／取自僕は学校がキライだ。 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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