Eason無尊重返自殺現場　飄「人臉白影」：攝影機清楚拍到

記者林彥君／台北報導



無尊和Eason日前錄緯來綜合台《逃跑吧好兄弟》，被網友封為「新鬼王」的兩人，在本周的節目中，在燒炭自殺身亡的事故車上做感應，沒想到飄來白影還現出人形，連攝影機都清楚拍到了。

▲Eason、謝沅瑾和無尊。（圖／緯來提供）



無尊、Eason每回到廢墟探險，總有意想不到的撞鬼實錄，曾有節目到此拍攝，當場直擊車內有燒炭死亡的屍體，嚇得工作人員趕緊報警處理，事後靈異傳聞不斷。這次無尊、Eason親自實地探訪驗證，無尊坐進事故車內做感應，無尊說：「我先聽到好像有人坐上車子的聲音。」在後座的時候更恐怖，「我看到一團白霧，慢慢顯現很像人臉的形狀，但是那個臉很小。」

▲無尊和Eason。（圖／緯來提供）



無尊是基督徒，之前對「好兄弟」有點鐵齒，但幾次發生無法解釋的現象之後，現在每次錄影前都要先禱告才能安心。無尊還說，之前拍攝時印象最深是有一次在一間廢棄小廟，木頭椅子自己動，還兩腳懸空，嚇得現場人員互看不敢出聲。



Eason說自己最害怕去有發生過命案的地方錄影，當下的畫面都停留在腦海很久忘不了，這次去的廢棄工廠，現場還擺了一副棺材，Eason說：「我本身很怕看棺材，尤其現場那副棺材特別陰冷，一碰到就好像手伸進冰櫃一樣，渾身不舒服。」

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▲無尊、謝沅瑾和Eason。（圖／緯來提供）

Eason在廢棄廁所內做感應任務時，攝影師竟然拍到畫面上只有他的臉是模糊的，廁所鏡子裡還出現不尋常的影像，Eason說：「我覺得好像被什麼東西摸到，而且感覺一直有人盯著我看。」謝沅瑾老師說，因為Eason驚嚇過度導致氣場變弱，加上現場磁場混亂，才會有靈體靠近。

