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賈靜雯《與惡》獲邀開幕片　要觀眾帶毛巾看戲「會哭很慘」

記者李欣容／台北報導

公視五部強打戲劇、電影獲第41屆金穗獎影展邀請參展，公視與HBO Asia及CATCHPLAY合作的2019年旗艦大戲《我們與惡的距離》擔任開幕片。主演賈靜雯更提醒大家，記得帶毛巾看劇，因為感人程度面紙肯定不夠用。

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

▲公視《我們與惡的距離》賈靜雯（右）。（圖／公視提供）

《我們與惡的距離》由賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁和周采詩主演，故事描述一場無差別殺人事件裡，有走不出陰影的被害者，有躲避於外的加害者，還有辯護律師、憤怒的群眾。

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導演林君陽感謝影展對他首部執導連續劇的肯定，「在這部戲裡，每個人都在尋找愛，尋找弭平自己的難過跟悲傷的解答是什麼！」

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

▲吳康仁 。（圖／公視提供）

賈靜雯也分享：「很高興睽違15年後回歸台劇之作受到金穗獎肯定，雖然開幕放映時，在外地有工作無法親自與會，請大家看完後記得到《我們與惡的距離》官方粉專留言，我一定會看。也提醒一下劇迷們，記得帶條毛巾來看片，因為面紙一定不夠用。」

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯（左）睽違15年回歸電視劇。（圖／公視提供）

公視繼《麻醉風暴2》、《你的孩子不是你的孩子》在金穗獎影展舉行精彩片花全球分享會，今年影展力推公視另一部強打好戲《噬罪者》，由曾獲金穗獎肯定的賴孟傑與張亨如導演執導，試圖透過一名出獄假釋犯（莊凱勛 飾）的視角，探討人性心理的愛恨糾葛。

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關鍵字

我們與惡的距離, 賈靜雯, 溫昇豪, 吳慷仁

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