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賈乃亮：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星賈乃亮在2017年底，因同為藝人的妻子李小璐與饒舌歌手PG ONE共度一夜，而屢被傳出婚變。他近日參加明星體驗節目《哈哈農夫》，也罕見的在節目裡吐露心聲，說自己「其實不需要安慰」，更坦言「城市裡沒有值得懷念的事情」，自己最想念的就是女兒，堅強模樣讓人意外看見他更沉穩的一面。

▲賈乃亮。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

▲賈乃亮。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

過去婚變風波被傳得沸沸揚揚，即使賈乃亮行事作風轉為低調，夫妻倆的一舉一動還是免不了成為關注焦點。面對外界的「關心」，賈乃亮過去也曾在微博不滿表示「一個人出門吃飯是孤獨寂寞，和大學同學及朋友吃飯又變成深夜密會兩女」，不滿媒體看圖說故事又亂帶風向。

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▲賈乃亮過去曾在微博發文抒發被媒體捕風捉影的不滿。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

▲賈乃亮過去曾在微博發文抒發被媒體捕風捉影的不滿。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

參加《哈哈農夫》的錄製，賈乃亮也難得在節目裡回憶自己的心路歷程，說明自己其實不如大家想得脆弱。他透露，身邊很多朋友總是安慰他，但他「其實不需要安慰」，只需要朋友陪在身邊就夠了。甚至賈乃亮有時反而會安慰朋友，「我們都很好」 一席話聽得坐在對面的董力忍不住夾了塊紅燒肉給他，要他吃肉後「忘記所有煩惱」。

▲賈乃亮上《哈哈農夫》談到自己的心情。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼賈乃亮上《哈哈農夫》談到自己的心情，說自己最想念的就是女兒甜馨。（圖／翻攝自芒果TV）

▲賈乃亮上《哈哈農夫》談到自己的心情。（圖／翻攝自芒果TV）

因為節目強調「與世隔絕」，來賓們的手機也被沒收，當賈乃亮被問到最懷念城市裡的什麼，他毫不猶豫回答了女兒甜馨，承認最放不下的就是女兒，並淡淡地說「其實城市裡沒有特別值得我去懷念的事情」，影片一出也讓人大呼心疼，甚至有網友表示很佩服賈乃亮，「用自己的經歷去安慰弟弟妹妹們」、「經歷讓人成長」，更說能從眼神裡感覺到他越來越沉穩的改變，真情流露的一面也讓人感動。

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賈乃亮, 甜馨, 哈哈農夫

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