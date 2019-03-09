老公、小王「同屋簷」大膽偷情！綺拉奈特莉認：靠性愛逃避

記者林映妤／台北報導

綺拉奈特莉（Keira Knightley）在情慾新片《情，敵》完全顛覆自己過去在《傲慢與偏見》、《贖罪》的優雅名媛形象，化身最美人妻大談禁忌戀情，她和老公、情夫同住一個屋簷下，直言自己「靠性愛逃避婚姻問題」，大膽偷情十分奔放！

▲《情，敵》綺拉奈特莉、亞歷山大史柯斯嘉刺激偷情。（圖／福斯提供）

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《情，敵》翻拍自同名小說，描述二戰後英德兩個敵對國家仍存在著仇恨與傷痛，美麗人妻瑞秋摩根在這場戰爭中失去稚子，並為此深深感到自責。當她隻身前往德國與負責戰後重建漢堡的軍官丈夫同居時，卻發現丈夫決定收容德國前任屋主史蒂芬和他的女兒，看似完全忽視喪子之苦，甚至對婚姻問題避而不談，令夫妻關係產生裂痕。

當她發現德國前任屋主史蒂芬竟能對她失去家人的傷痛感同身受時，這段禁戀就一發不可收拾地火速發展下去，不但挑動國家仇恨的敏感神經，更同時觸及婚姻價值，可說是挑戰雙重道德極限！

▲▼綺拉奈特莉認為片中自己「靠性愛逃避婚姻問題」。（圖／福斯提供）

片中綺拉奈特莉與《噬血真愛》、《美麗心計》瑞典性感男神亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）演出火辣床戲，這位男神擁有北歐獨有的深邃五官與神秘氣質，俊美外型、精壯身材加上精湛演技，在片中和舉手投足都一再勾動人心的綺拉奈特莉出軌相戀。

對於這樣錯綜複雜的故事背景及角色設定，綺拉奈特莉認為2人出軌是無可避免的，「你渴望感受除了巨大傷痛以外的感覺，所以性愛常常會變成解決方法！這段關係一開始只是性愛需求，但對方和她互有共鳴，也願意和她共同面對情緒問題的癥結點，完全跟她的丈夫相反，他處理悲傷的方式就是避而不談、封閉話題，沒有給予妻子所需要的支持，當然促使她向外尋求慰藉。」一針見血點出電影主軸。

《情，敵》3月15日上映。